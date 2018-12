ТОП-100 найкращих пісень 2018 року: слухати онлайн

Британське видання The Guardian оголосило назву найкращої пісні року і свій ТОП-100 пісень 2018 року.

Інформація з'явилася на офіційному сайті видання. Фаворитом критиків, єдиним чоловіком на перших п'яти позиціях і виконавцем найкращої пісні став Дональд Гловер, який виступає під сценічним ім'ям Childish Gambino. Його трек This is America зайняв перший рядок рейтингу.

На другому місці опинилася пісня Make Me Feel співачки Жанель Моне. Цю пісню називають "гімном бісексуалів". На третьому місці рейтингу опинилася Аріана Гранде з треком No Tears Left to Cry. Четверта сходинка дісталася співачці Робін з треком Honey, а п'ята Елоїзі Летісії, яка виступає під псевдонімом Christine and the Queens, з піснею Girlfriend.

У ТОП-100 за версією The Guardian також пробилися Thank U, пісня Next Аріани Гранде, трек Hot Pink у виконанні групи Let's Eat Grandma, друга пісня Робін Missing U, I Like It від Карди Бі, і пісня Love It If We Made It британського колективу The 1975.

Усі 100 пісень можна послухати тут:

