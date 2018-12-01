M1 MUSIC AWARDS 2018 - оголошені переможці української премії

1 грудня відбулася четверта щорічна церемонія нагородження премії M1 Music Awards 4 seasons 2018. Дізнайтеся, хто переміг цього року.

Четверта церемонія нагородження премії M1 Music Awards. 4 Seasons відбулася 1 грудня у київському Палаці спорту.

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Глядачі не лише дізналися, хто переміг, а й насолодилися гала-концертом. До слова, в ньому свої ексклюзивні концертні номери показали неймовірна Тіна Кароль, запальний дует Время и Стекло, запаморочливий MONATIK, сексуальна Настя Каменських, чарівна Alyosha, голосистий ALEKSEEV, драйвовий гурт THE HARDKISS, тендітна Мішель Андраде, Maruv, Оля Цибульська, а також справжній прорив року – KAZKA.

До вашої уваги імена тріумфаторів M1 Music Awards 4 seasons:

За внесок у розвиток національної музичної індустрії:

Тіна Кароль

Тіна Кароль виграла у номінації за внесок у розвиток

Прорив року:

KAZKA

KAZKA - прорив року

Золотий грамофон:

Michelle Andrade

Michelle Andrade - нагорода Золотий грамофон

Червона Рута:

Олександр Пономарьов

Червона рута дісталася Олександру Пономарьову

Хіт року:

"Плакала" - KAZKA

Хіт року – пісня Плакала KAZKA

Проект року:

Monatik і Надя Дорофєєва - "Глубоко"

Проектор року став дует MONATIK і Надя Дорофєєва

Dance Parade:

MARUV & BOOSIN - Drunk Groove

MARUV очолила Dance Parade

Альтернатива року:

THE HARDKISS

Альтернатива року вкотре дісталася THE HARDKISS

Гурт року:

Время и Стекло

Время и Стекло – Гурт року

Співак року:

Олег Винник

Олег Винник – співак року

Співачка року:

Настя Каменських

Настя Каменських – співачка року

Кліп року:

Настя Каменських - #ЭТОМОЯНОЧЬ

Кліп року – Настя Каменських

Фан-клуб року:

Тіна Кароль

Найактивнішими виявилися фанати Тіни Кароль

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