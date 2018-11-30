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Валерій Харчишин з Другої ріки різко постарів: відеофакт
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Гурт Друга Ріка презентував кліп на пісню "Дощ / Хай вмиє нас". За задумом творців, це відео має зобразити недалеке майбутнє музикантів. Дивіться нове відео, яке не залишить вас байдужими!
Ідея з зістаренням усіх учасників гурту спала на думку колишньому учаснику колективу Віктору Скуратовському. Він не лише був режисером кліпу, а й з'явився у кількох кадрах.
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Композиція "Дощ / Хай вмиє нас" увійшла до альбому "Піраміда", який гурт презентував у 2017 році.
"Ніколи не знаєш, чи доживуть музиканти до старості, тому ми вирішили приміряти її на себе заздалегідь. Сценарій був придуманий ще у 2011-му році, коли ми знімали відео на пісню "Незнайомка". Тому було би дивно, якби я не написав Віктору Скуратовському, щоб утілити ідею в життя разом. Він після незначних вагань все ж погодився на короткочасне возз'єднання групи. Як результат, ми отримали відео з майбутнього. Відео – про нас самих", – зізнався Валерій Харчишин.
Друга ріка – дивіться онлайн кліп Дощ / Хай вмиє нас:
Знімали кліп у Києві. У кадрах ви можете впізнати столичний ВДНГ, Бесарабку і найголовніше місце у житті гурту Друга ріка – репетиційну базу.
Текст і слова пісні Друга ріка – Дощ / Хай вмиє нас
Прийде час і ми станемо
Всі однакові і рівні:
Святі і грішні!..
Прийде час нам збирати
Каміння, злетіти чи вниз...
Тобі підкажуть мислі...
Хай там, як ми зібрали,
Підняли свою піраміду!
Часом треба знизу...
То є старт, поділити
Останні хвилини на дні...
Приспів:
Дощ хай вмиє!..
Дощ най змиє нас!..
Вий труба, тягни
Останній вальс!..
Дощ хай вмиє!..
Дощ най змиє нас!..
Час прийшов -
Танцюй останній вальс!..
Прийде час і ми станемо
Всі дуже вільні і сильні,
Слабкі і божевільні...
І чим ближче до старту,
Тим важче до неба повзти...
З роками ближче...
Прийде час обирати: куди,
З ким, в який бік летіти...
Збирай свої валізи...
Хай там, як ти одна є
З ким вгору летіти чи вниз..
Приспів:
Дощ хай вмиє!..
Дощ най змиє нас!..
Вий труба, тягни
Останній вальс!..
Дощ хай вмиє!..
Дощ най змиє нас!..
Цілуй мене!
Танцюй останній вальс!
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