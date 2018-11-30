Валерій Харчишин з Другої ріки різко постарів: відеофакт

Гурт Друга Ріка презентував кліп на пісню "Дощ / Хай вмиє нас". За задумом творців, це відео має зобразити недалеке майбутнє музикантів. Дивіться нове відео, яке не залишить вас байдужими!

Ідея з зістаренням усіх учасників гурту спала на думку колишньому учаснику колективу Віктору Скуратовському. Він не лише був режисером кліпу, а й з'явився у кількох кадрах.

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Композиція "Дощ / Хай вмиє нас" увійшла до альбому "Піраміда", який гурт презентував у 2017 році.

"Ніколи не знаєш, чи доживуть музиканти до старості, тому ми вирішили приміряти її на себе заздалегідь. Сценарій був придуманий ще у 2011-му році, коли ми знімали відео на пісню "Незнайомка". Тому було би дивно, якби я не написав Віктору Скуратовському, щоб утілити ідею в життя разом. Він після незначних вагань все ж погодився на короткочасне возз'єднання групи. Як результат, ми отримали відео з майбутнього. Відео – про нас самих", – зізнався Валерій Харчишин.

Друга ріка – дивіться онлайн кліп Дощ / Хай вмиє нас:

Знімали кліп у Києві. У кадрах ви можете впізнати столичний ВДНГ, Бесарабку і найголовніше місце у житті гурту Друга ріка – репетиційну базу.

Текст і слова пісні Друга ріка – Дощ / Хай вмиє нас

Прийде час і ми станемо

Всі однакові і рівні:

Святі і грішні!..

Прийде час нам збирати

Каміння, злетіти чи вниз...

Тобі підкажуть мислі...

Хай там, як ми зібрали,

Підняли свою піраміду!

Часом треба знизу...

То є старт, поділити

Останні хвилини на дні...

Приспів:

Дощ хай вмиє!..

Дощ най змиє нас!..

Вий труба, тягни

Останній вальс!..

Дощ хай вмиє!..

Дощ най змиє нас!..

Час прийшов -

Танцюй останній вальс!..

Прийде час і ми станемо

Всі дуже вільні і сильні,

Слабкі і божевільні...

І чим ближче до старту,

Тим важче до неба повзти...

З роками ближче...

Прийде час обирати: куди,

З ким, в який бік летіти...

Збирай свої валізи...

Хай там, як ти одна є

З ким вгору летіти чи вниз..

Приспів:

Дощ хай вмиє!..

Дощ най змиє нас!..

Вий труба, тягни

Останній вальс!..

Дощ хай вмиє!..

Дощ най змиє нас!..

Цілуй мене!

Танцюй останній вальс!

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