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ТОП-10 найкращих артистів десятиліття за версією Billboard: хто очолив рейтинг

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Billboard Music Awards 2021 - фото 1
Billboard Music Awards 2021 / facebook

Американське видання Billboard вирішило не тільки підбити підсумки напередодні своєї щорічної премії Billboard Music Awards, а й склало список найзнаковіших артистів десятиліття. Дізнайтеся, хто посів перше місце.

Двадцяті вже почалися, тому журналісти запропонували згадати про тих, хто не просто робив музику, але ще й розривав чарти і мав світове визнання в період з 2010 по 2020 рік. Так, на першій сходинці рейтингу опинився канадський виконавець Дрейк.

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Музикант з моменту свого дебюту у 2009 році побив безліч рекордів чартів. За словами інсайдерів, починаючи зі студійного альбому Дрейка "Thank Me Later" 2010 року, всі пластинки репера займали найвищі рядки у Billboard 200. Окремі композиції виконавця близько року зберігали лідируючі позиції в чарті Billboard Hot 100.

Крім цього, репер став єдиним сольним артистом, який в цілому понад 50 тижнів провів на першому місці рейтингу журналу. Зараз у 34-річного музиканта є 27 нагород від Billboard Music Awards – це абсолютний рекорд премії. Його головний конкурент в музичній індустрії, репер Каньє Вест, перемагав у номінаціях від Billboard лише п'ять разів.

Найкращі артисти десятиліття по рейтингу Billboard

  1. Дрейк
  2. Тейлор Свіфт
  3. Бруно Марс
  4. Ріанна
  5. Адель
  6. Ед Ширан
  7. Джастін Бібер
  8. Кеті Перрі
  9. Maroon 5
  10. Post Malone

Billboard Music Awards – музична премія, що вручається американським музичним друкованим виданням Billboard за видатні досягнення артистів в музичних чартах і при комерційному просуванні їхньої творчості. Церемонія вручення премії вперше була проведена в 1990 році і проводилася щорічно в грудні, потім була пауза, а вже з 2011-го премія відбувається щорічно у травні.

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