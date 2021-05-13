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ТОП-10 найкращих артистів десятиліття за версією Billboard: хто очолив рейтинг
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Американське видання Billboard вирішило не тільки підбити підсумки напередодні своєї щорічної премії Billboard Music Awards, а й склало список найзнаковіших артистів десятиліття. Дізнайтеся, хто посів перше місце.
Двадцяті вже почалися, тому журналісти запропонували згадати про тих, хто не просто робив музику, але ще й розривав чарти і мав світове визнання в період з 2010 по 2020 рік. Так, на першій сходинці рейтингу опинився канадський виконавець Дрейк.
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Музикант з моменту свого дебюту у 2009 році побив безліч рекордів чартів. За словами інсайдерів, починаючи зі студійного альбому Дрейка "Thank Me Later" 2010 року, всі пластинки репера займали найвищі рядки у Billboard 200. Окремі композиції виконавця близько року зберігали лідируючі позиції в чарті Billboard Hot 100.
Крім цього, репер став єдиним сольним артистом, який в цілому понад 50 тижнів провів на першому місці рейтингу журналу. Зараз у 34-річного музиканта є 27 нагород від Billboard Music Awards – це абсолютний рекорд премії. Його головний конкурент в музичній індустрії, репер Каньє Вест, перемагав у номінаціях від Billboard лише п'ять разів.
Найкращі артисти десятиліття по рейтингу Billboard
- Дрейк
- Тейлор Свіфт
- Бруно Марс
- Ріанна
- Адель
- Ед Ширан
- Джастін Бібер
- Кеті Перрі
- Maroon 5
- Post Malone
Billboard Music Awards – музична премія, що вручається американським музичним друкованим виданням Billboard за видатні досягнення артистів в музичних чартах і при комерційному просуванні їхньої творчості. Церемонія вручення премії вперше була проведена в 1990 році і проводилася щорічно в грудні, потім була пауза, а вже з 2011-го премія відбувається щорічно у травні.
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