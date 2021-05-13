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YUNA 2021: оголошені переможці української музичної премії

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переможці премії YUNA 2021 - фото 1
переможці премії YUNA 2021 / https://yuna.ua/

У Києві 12 травня пройшла церемонія нагородження музичної премії YUNA 2021. За українську вже десяту "Греммі" музиканти боролися в 17 номінаціях, і ми знаємо, хто переміг! Дивіться весь список переможців YUNA!

Ювілейна десята церемонія YUNA 2021 (Yearly Ukrainian National Awards) пройшла у Києві, зібравши на сцені найталановитіших зірок українського шоу-бізу. На найбільшу кількість нагород претендував гурт The HARDKISS, а по кілька номінацій отримали молоді TVORCHI, передає Радіо Maximum.

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Повний список переможців YUNA 2021:

  • Найкраща виконавиця – alyona alyona
  • Найкращий виконавець – MONATIK
  • Найкращий поп-гурт – TVORCHI
  • Найкращий рок-гурт –The HARDKISS
  • Найкращий альбом – TVORCHI – 13 Waves
  • Найкраща пісня – Артем Пивоваров – Дежавю

  • Найкраща пісня іншою мовою – Вєрка Сердючка – Make It Rain Champagne
  • Найкращий електронний хіт – TVORCHI – Bonfire
  • Найкращий хіп-хоп-хіт – alyona alyona & KALUSH – Гори
  • Найкращий відеокліп – ТНМК – Історія України за 5 хвилин
  • Відкриття року – Lida Lee
  • Інший формат – ДахаБраха
  • Найкращий дует/колаборація –Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна

  • Найкращий естрадний хіт – Олег Кензов – По кайфу
  • Найкраще концертне шоу –The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
  • Найкраща пісня до фільму – Юлія Саніна & Тіна Кароль – Вільна ("Віддана")
  • Найкращий менеджмент артиста – Єгор Кір’янов (The Hardkiss)

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