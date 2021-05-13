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YUNA 2021: оголошені переможці української музичної премії
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У Києві 12 травня пройшла церемонія нагородження музичної премії YUNA 2021. За українську вже десяту "Греммі" музиканти боролися в 17 номінаціях, і ми знаємо, хто переміг! Дивіться весь список переможців YUNA!
Ювілейна десята церемонія YUNA 2021 (Yearly Ukrainian National Awards) пройшла у Києві, зібравши на сцені найталановитіших зірок українського шоу-бізу. На найбільшу кількість нагород претендував гурт The HARDKISS, а по кілька номінацій отримали молоді TVORCHI, передає Радіо Maximum.
І ще: TVORCHI – Віч-на-віч: дивіться онлайн новий кліп у стилі диско
Повний список переможців YUNA 2021:
- Найкраща виконавиця – alyona alyona
- Найкращий виконавець – MONATIK
- Найкращий поп-гурт – TVORCHI
- Найкращий рок-гурт –The HARDKISS
- Найкращий альбом – TVORCHI – 13 Waves
- Найкраща пісня – Артем Пивоваров – Дежавю
- Найкраща пісня іншою мовою – Вєрка Сердючка – Make It Rain Champagne
- Найкращий електронний хіт – TVORCHI – Bonfire
- Найкращий хіп-хоп-хіт – alyona alyona & KALUSH – Гори
- Найкращий відеокліп – ТНМК – Історія України за 5 хвилин
- Відкриття року – Lida Lee
- Інший формат – ДахаБраха
- Найкращий дует/колаборація –Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна
- Найкращий естрадний хіт – Олег Кензов – По кайфу
- Найкраще концертне шоу –The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
- Найкраща пісня до фільму – Юлія Саніна & Тіна Кароль – Вільна ("Віддана")
- Найкращий менеджмент артиста – Єгор Кір’янов (The Hardkiss)
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