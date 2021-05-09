Музичні новинки травня: плейлист нових хітів тижня

Новенькі музичні новинки встигли запалити чарти та потішити слухачів. Тому зібрали плейлист свіжих пісень за перший тиждень травня 2021, який точно подарує крутий настрій та зарядить енергією!

Фінальний місяць весни потішив не тільки відчутним потеплінням та думками про пікніки, а й порцією новенької музики, передає Радіо MAXIMUM. Ці треки лише вийшли, але вже активно підкорюють не лише світові чарти, а й змушують підтанцьовувати та підспівувати з перших нот. ВІд поп-зірок до молодих виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень.

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Перший тиждень травня поповнився свіжою музикою від таких знаменитостей, як Майлі Сайрус, Bebe Rexha, Пінк, OneRepublic, Coldplay та інших. Вони точно подарують справді сонячний настрій та перемкнуть на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про твоє життя.

Плейлист нових пісень травня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

OneRepublic – Run P!nk – All I Know So Far Coldplay – Higher Power Ashe – Me Without You Gracie Abrams – Mess It Up Conan Gray – Astronomy Julia Michaels – Little Did I Know Bebe Rexha – Break My Heart Myself (feat. Travis Barker) The Kid LAROI, Miley Cyrus – WITHOUT YOU Call Me Karizma – Vacuum Boy Bebe Rexha – My Dear Love (feat. Ty Dolla $ign and Trevor Daniel) Hayley Kiyoko – Found My Friends MOD SUN – “Amnesia" Robin Schulz & Felix Jaehn – One More Time feat. Alida (Tobtok Remix) Birdy – Young Heart Rag'n'Bone Man – Alone DJ Khaled ft. Lil Baby & Lil Durk – EVERY CHANCE I GET Isaiah Rashad – Lay Wit Ya ft. Duke Deuce

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