Too Late: дивіться новий кліп з дівчатами у бинтах і відрубаною головою The Weeknd

У новому кліпі The Weeknd здивував своїх фанатів відрубаною головою

Канадський виконавець The Weeknd випустив кліп на трек "Too Late". Композиція увійшла в його четвертий студійний альбом "After Hours". Над ним попрацював режисерський дует Cliqua.

Нове відео, зняте у дусі чорної комедії з елементами хоррору, – сиквел кліпу "In Your Eyes".

Його головними героїнями стали дві шанувальниці пластичної хірургії з забинтованими обличчями, які знаходять відрубану голову The Weeknd, миттєво закохуються у неї і забирають у свій розкішний особняк. Потім дівчата замовляють стриптизера, вбивають його і приєднують до його тіла голову співака.

The Weeknd – Too Late: дивіться новий кліп співака

Раніше The Weeknd увійшов до сотні найвпливовіших людей 2020 року версії журналу Time. Разом з ним у списку опинилися експерт робочої групи з боротьби з коронавірусом у США Ентоні Фаучі, мер Парижа Анн Ідальго, реперка Megan Thee Stallion, футболістка Меган Рапіноу і актор Біллі Портер.

