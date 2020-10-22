KAZKA – Мало: дивіться новий кліп про самотнє весілля Саші Зарицької

Популярний гурт KAZKA випустив незвичайний кліп на трек "Мало", у якому Саша Зарицька стала самотньою нареченою. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Український гурт KAZKA потішив фанатів яскравим кліпом на новеньку пісню "Мало", у якому фронтвумен Саша Заріцька стала одинокою нареченою на пустому весіллі.

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"Вона намагається уявити себе поруч із ним, але розуміє, що насправді їй цього мало, їй мало цієї зали, мармурових колон і порцелянових лебедів. Все це видається їй надуманим і несправжнім, наче декорації, наче “для галочки”, бо так треба. Тоді як вона воліла б вибрати для себе щось інше, щось, що у жодному разі не вміщується у звичні, застарілі рамки.

Гірко", - йдеться в описі під кліпом

KAZKA – Мало: дивитись кліп онлайн:

Текст пісні KAZKA – Мало:

Ой, як би мені хотілося

Припасти тобі до душі

Ой, як же я втомилася

Засинати без тебе вночі

Хочу, щоб ти відчув

Що я за крок від істерики

Палаю, але мовчу

А в животі метелики

Мені тебе так мало, мало, мало

Я трохи політала, потім впала

Сама все зрозуміти мала, мала

Та серце дівоче шепоче:

Мені тебе так мало, мало, мало

Дивився ти, а я літала

Сама все зрозуміти мала, мала

Та кохання дівоче без очей

Ой, як пече

Ой, як пече у серці

Ой, як пече

Ой, я так шукаю причину

Щоб побачитись, хоч би на мить

Ой, повільно спливають хвилини

Коли мій телефон мовчить

Хочу, щоб ти почув

Що я співаю лише тобі

Горда, але тремчу

Бо важко стриматись на межі

Мені тебе так мало, мало, мало

Я трохи політала, потім впала

Сама все зрозуміти мала, мала

Та серце дівоче шепоче:

Мені тебе так мало, мало, мало

Дивився ти, а я літала

Сама все зрозуміти мала, мала

Та кохання дівоче без очей

Мені тебе так мало, мало, мало

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