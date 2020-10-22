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KAZKA – Мало: дивіться новий кліп про самотнє весілля Саші Зарицької
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Популярний гурт KAZKA випустив незвичайний кліп на трек "Мало", у якому Саша Зарицька стала самотньою нареченою. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!
Український гурт KAZKA потішив фанатів яскравим кліпом на новеньку пісню "Мало", у якому фронтвумен Саша Заріцька стала одинокою нареченою на пустому весіллі.
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"Вона намагається уявити себе поруч із ним, але розуміє, що насправді їй цього мало, їй мало цієї зали, мармурових колон і порцелянових лебедів. Все це видається їй надуманим і несправжнім, наче декорації, наче “для галочки”, бо так треба. Тоді як вона воліла б вибрати для себе щось інше, щось, що у жодному разі не вміщується у звичні, застарілі рамки.
Гірко", - йдеться в описі під кліпом
KAZKA – Мало: дивитись кліп онлайн:
Текст пісні KAZKA – Мало:
Ой, як би мені хотілося
Припасти тобі до душі
Ой, як же я втомилася
Засинати без тебе вночі
Хочу, щоб ти відчув
Що я за крок від істерики
Палаю, але мовчу
А в животі метелики
Мені тебе так мало, мало, мало
Я трохи політала, потім впала
Сама все зрозуміти мала, мала
Та серце дівоче шепоче:
Мені тебе так мало, мало, мало
Дивився ти, а я літала
Сама все зрозуміти мала, мала
Та кохання дівоче без очей
Ой, як пече
Ой, як пече у серці
Ой, як пече
Ой, я так шукаю причину
Щоб побачитись, хоч би на мить
Ой, повільно спливають хвилини
Коли мій телефон мовчить
Хочу, щоб ти почув
Що я співаю лише тобі
Горда, але тремчу
Бо важко стриматись на межі
Мені тебе так мало, мало, мало
Я трохи політала, потім впала
Сама все зрозуміти мала, мала
Та серце дівоче шепоче:
Мені тебе так мало, мало, мало
Дивився ти, а я літала
Сама все зрозуміти мала, мала
Та кохання дівоче без очей
Мені тебе так мало, мало, мало
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