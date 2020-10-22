Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

KAZKA – Мало: дивіться новий кліп про самотнє весілля Саші Зарицької

  • 40
Прем'єра кліпу KAZKA – Мало - фото 1
Прем'єра кліпу KAZKA – Мало

Популярний гурт KAZKA випустив незвичайний кліп на трек "Мало", у якому Саша Зарицька стала самотньою нареченою. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Український гурт KAZKA потішив фанатів яскравим кліпом на новеньку пісню "Мало", у якому фронтвумен Саша Заріцька стала одинокою нареченою на пустому весіллі.

І ще: Лате – яскрава співачка SOWA представила нову ритмічну пісню

"Вона намагається уявити себе поруч із ним, але розуміє, що насправді їй цього мало, їй мало цієї зали, мармурових колон і порцелянових лебедів. Все це видається їй надуманим і несправжнім, наче декорації, наче “для галочки”, бо так треба. Тоді як вона воліла б вибрати для себе щось інше, щось, що у жодному разі не вміщується у звичні, застарілі рамки.
Гірко", - йдеться в описі під кліпом

KAZKA – Мало: дивитись кліп онлайн:

Текст пісні KAZKA – Мало:

Ой, як би мені хотілося
Припасти тобі до душі
Ой, як же я втомилася
Засинати без тебе вночі

Хочу, щоб ти відчув
Що я за крок від істерики
Палаю, але мовчу
А в животі метелики

Мені тебе так мало, мало, мало
Я трохи політала, потім впала
Сама все зрозуміти мала, мала
Та серце дівоче шепоче:
Мені тебе так мало, мало, мало
Дивився ти, а я літала
Сама все зрозуміти мала, мала
Та кохання дівоче без очей

Ой, як пече
Ой, як пече у серці
Ой, як пече

Ой, я так шукаю причину
Щоб побачитись, хоч би на мить
Ой, повільно спливають хвилини
Коли мій телефон мовчить
Хочу, щоб ти почув
Що я співаю лише тобі
Горда, але тремчу
Бо важко стриматись на межі

Мені тебе так мало, мало, мало
Я трохи політала, потім впала
Сама все зрозуміти мала, мала
Та серце дівоче шепоче:
Мені тебе так мало, мало, мало
Дивився ти, а я літала
Сама все зрозуміти мала, мала
Та кохання дівоче без очей
Мені тебе так мало, мало, мало

Читайте також: Найкраща популярна музика жовтня: плейлист для хорошого понеділка

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коли переводять годинник на зимовий час 2020 в Україні: дата переходу
  • 20 жовтня, 15:10
  • 149
З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото
  • 18 жовтня, 17:49
  • 150
Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
  • 17 жовтня, 19:14
  • 3102
Загрузка...
Новини