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Найкраща популярна музика жовтня: плейлист для хорошого понеділка

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Слухати популярні пісні онлайн - фото 1
Слухати популярні пісні онлайн

Ледь не щодня у світі виходить новий трек, який змушує танцювати, підспівувати та покриватись мурашками. Зібрали плейлист свіжих пісень за цей тиждень жовтня, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!

Популярна музика змінюється неймовірно швидко, поповнюючи плейлисти шанувальників по всьому світу гарячими новинками. І хоч осінній сезон пов'язують з дощами та бабиним літом, але він не менш продуктивним і для появи свіжих хітів від закордонних зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкращих популярних пісень від улюблених поп-виконавців.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Новий тиждень осені відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Nothing But Thieves, YUNGBLUD, The Neighbourhood та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

  • G-Eazy - Hate The Way (Official Video) ft. blackbear
  • Labrinth - No Ordinary (Official Audio)
  • Nothing But Thieves - Phobia (Visualiser)
  • Nothing But Thieves - Impossible (Official Video)
  • OneRepublic - Wild Life (Official Music Video)
  • Calvin Harris, The Weeknd - Over Now (Lyric Video)
  • Justin Bieber & benny blanco - Lonely (Official Music Video)
  • Ava Max - Christmas Without You [Official Audio]
  • Astrid S - Obsessed (Official Lyric Video)
  • Jeremy Renner feat. Eric Zayne - “She's a Fire” (Official Lyric Video)
  • The Wrecks - Out Of Style (Official Video)
  • NF - Chasing_(Demo) ft. Mikayla Sippel
  • Lana Del Rey - Let Me Love You Like A Woman
  • Sasha Sloan - High School Me (Lyric Video)
  • The Neighbourhood - BooHoo (Official Lyric Video)
  • Lauv & Conan Gray - Fake [Official Music Video]
  • YUNGBLUD - cotton candy (Official Music Video)
  • ROLE MODEL - going out (Official Video)
  • Qveen Herby - Alright
  • Jacob Banks - Devil That I Know
  • Tate McRae x Ali Gatie - lie to me
  • Little Mix - Happiness (Lyric Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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