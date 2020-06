Together: дивіться українську короткометражку про страх самоізоляції

6-хвилинний трилер "Together" ("Разом") – це історія про самотність і тривожність під час самоізоляції на карантині. Саме такі емоції переживає головна героїня Анна, якій постійно здається, що у квартирі є хтось чужий. Дивіться моторошну короткометражку на Радіо МАКСИМУМ!

Режисером і співавтором ідеї короткометражки став Макс Балтер. Головну роль зіграла Маруся Іонова – актриса театру ДАХ і соціального рейв-бенду ЦеШо.

"Це історія про нашу психологічну неготовність до карантину. Вона близька мені і багатьом моїм друзям, тому мені захотілося її розповісти тією мовою, якою я володію найкраще – мовою відео. Сценарій написав Богдан Соломаха. Коли я його прочитав, то відразу зрозумів, що знаю, як зняти це кіно в рамках обмежених умов і бюджету", – розповідає режисер короткометражки Макс Балтер.

Together – дивіться короткометражний хорор про самоізоляцію:

Над стрічкою працювала команда з 8 людей, дотримуючись правил безпечної зйомки під час карантину. Знімальний процес тривав 16 годин, а локацією стала квартира режисера.

"Карантин став викликом для багатьох людей в індустрії, тому що ми втратили можливість нормально працювати. Створювати кіно власними силами цікаво і складно, бо треба виконувати відразу кілька ролей на майданчику. Наприклад, я був режисером, продюсером, переписував сценарій під час репетиції, виконував роботу кастинг-директора і стиліста, переносив освітлення і реквізит квартирою під час зйомок", – ділиться режисер.

Над звуком і музикою працювали хлопці з Studio 31, а саундтрек до фільму написав популярний DJ Karolis Trippsy.

Фільм "Together" став другою режисерською кінороботи Балтера. У 2018 році його короткометражний фільм про буллінг "Riposte" потрапив у фінал в номінації "Best Visual Effects" одного з найбільших у світі фестивалів короткого метра My RØDE Reel. У ролі режисера Макс найчастіше знімає рекламу, а серед його продюсерських робіт є низка музичних кліпів з багатомільйонними переглядами.

