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Коронавірус Карантин

У Британії представили офіційний архів фото часів пандемії коронавірусу

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У Британії представили офіційний архів фото часів пандемії коронавірусу - фото 1

Збір архіву ініціював Historic England – невідомчий державний орган британського уряду. Представники британської влади вперше з часів Другої світової війни попросили громадян країни фотографувати і надавати в архів знімки свого карантину в період пандемії коронавірусу.

Унікальний проєкт під назвою Picturing Lockdown (Відобразити карантин), для якого громадян попросили представити фотографії, які фіксують їхній досвід карантину під час пандемії Covid-19, стартував 29 квітня 2020 року.

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В Historic England повідомили, що отримали майже 3000 фотознімків з усієї Англії. З них було відібрано 100 найбільш пам'ятних, інформативних і надихаючих фото, а також додані 50 фото, зроблені десятьма сучасними художниками, і 50 – зняті фотографами Historic England.

Ось кілька найяскравіших робіт з архіву Picturing Lockdown:

У Британії представили офіційний архів фото часів пандемії коронавірусу - фото 407661

У Британії представили офіційний архів фото часів пандемії коронавірусу - фото 407662

У Британії представили офіційний архів фото часів пандемії коронавірусу - фото 407663

У Британії представили офіційний архів фото часів пандемії коронавірусу - фото 407664

У Британії представили офіційний архів фото часів пандемії коронавірусу - фото 407665

У Британії представили офіційний архів фото часів пандемії коронавірусу - фото 407666

У Британії представили офіційний архів фото часів пандемії коронавірусу - фото 407667

У Британії представили офіційний архів фото часів пандемії коронавірусу - фото 407668

У Британії представили офіційний архів фото часів пандемії коронавірусу - фото 407669

У Британії представили офіційний архів фото часів пандемії коронавірусу - фото 407670

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Джерело: theguardian
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