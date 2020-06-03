Відбувається зараз: у Мадриді з'явилися банери 6 сезону Чорного дзеркала

Той момент, коли 2020 рік нагадує серію "Чорного дзеркала"

На автобусних зупинках у Мадриді з'явилася ситуативна реклама нового сезону серіалу "Чорне дзеркало" виробництва Netflix. На дзеркальних сіті-лайтах написано "6-й сезон "Чорного дзеркала". Відбувається зараз, всюди".

Ідея належить креативному агентству Brother Ad School. Вона натхненна популярним з початку пандемії мемом у соцмережах про те, що тепер ми всі живемо в серії "Чорного дзеркала".

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Раніше Чарлі Букер, творець дистопічного "Чорного дзеркала", говорив, що шостий сезон проєкту вирішили відкласти через коронавірус. За його словами, неможливо передбачити, як тепер люди сприймуть історії про суспільство, що розпадається.

У світі зразка 2020 року темне майбутнє вже не здається черговим сюжетом у серіалі, це реальність, в якій ми живемо.

Нагадаємо, що п'ятий сезон "Чорного дзеркала" вийшов у 2019 році. Усі три серії ви можете переглянути тут.

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