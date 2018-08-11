Тімберлейк анонсував відверту автобіографію

Американський співак Джастін Тімберлейк вирішив порадувати своїх шанувальників і анонсував випуск мемуарів.

На своїй сторінці в Instagram Тімберлейк виклав знімок з контрольним примірником книги в руках. На обкладинці великим планом зображено обличчя співака.

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Народ, у мене для вас чудова новина! Я радий, нарешті, показати мою першу книгу. З нетерпінням чекаю можливості поділитися з вами цими фотографіями та історіями, – прокоментував знімок Тімберлейк.

За словами співака, книга виходить в продаж 30 жовтня 2018 року. Її назву можна перекласти, як "Ретроспективний погляд" або ж "Озираючись назад". Джастін подякував за допомогу в написанні книги письменниці Сандрі Барк, видавництві "Харпер Коллінз" і дизайнеру Майклу Біеруту.

Далі співак показав одну з фотографій, яка увійшла в книгу. На знімку зображений Джастін в дитинстві.

Я рідко публікую старі фотографії або історії, тому дуже радий поділитися деякими з них із вами в книзі, – заявив Тімберлейк.

A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake) on Aug 10, 2018 at 1:37pm PDT

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