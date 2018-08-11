Бруклін Бекхем показав закулісся зйомки з зіркою "Гри престолів"

Син Девіда та Вікторії Бекхем Бруклін поділився кадрами з фотосесії з акторкою Софі Тернер, яка прославилась після появи у "Грі престолів".

19-річний Бруклін Бекхем нещодавно влаштував ефектну фотосесію Софі Тернер для журналу 1883 Magazine. Син знаменитого подружжя вкотре підтвердив, що талановитий фотограф, тому не дивно, що йому довелось обрати між кар'єрою та навчанням у США. Щоправда, Девід та Вікторія підтримали рішення юнака, який тепер працює з відомими людьми та виданнями.

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До того ж, Бруклін активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 11 млн користувачів. Саме там хлопець поділився відео залаштунків з чарівною Тернер, яка зіграла Сансу Старк у популярному серіалі "Гра престолів". Зацініть!

Публикация от bb (@brooklynbeckham) 9 Авг 2018 в 4:31 PDT

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