The New Yorker опублікувало українське кіно "Я не хотіла робити воєнний фільм"

Американське відоме видання The New Yorker показало документальний короткометражний фільм про війну української режисерки Надії Парфан.

Фільм називається "Я не хотіла знімати воєнний фільм" ("I did not want to make a war film") і його можна переглянути безоплатно, за даними The New Yorker.

На The New Yorker вийшла міжнародна версія фільму, де авторка розповідає власну історію закадровим голосом англійською мовою. Українську версію фільму можна побачити в онлайн-кінотеатрі Takflix до 2 лютого (тільки на території України).

Повномасштабне вторгнення застало київську режисерку в маленькому бедуїнському селищі на Близькому Сході. Там було тепло, безпечно – і нестерпно далеко від дому. Одного разу режисерці приснився віщий сон. Вона прийняла рішення повертатись до Києва, навколо якого все ще розгорталися бойові дії. Попри засудження близьких і довгу дорогу їй врешті вдалося переступити поріг рідного дому. Та сам дім тепер назавжди став іншим", – йдеться у синопсисі кінострічки.

Виробництво здійснила українська кінокомпанія Phalanstery Films, співзасновницею якої є Парфан. Героями кіно стали друзі й родичі Надії, серед яких її чоловік Ілля Гладштейн, маріупольський режисер Олександр Суровцов, журналістка Анастасія Станко й мистецтвознавиця Оксана Семенік.

Дивитися фільм англійською мовою "Я не хотіла знімати воєнний фільм":

"Я не хотіла робити фільм про війну" / Takflix

