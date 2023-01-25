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Український фільм "Будинок зі скалок" потрапив у короткий список "Оскара"

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Український фільм "Будинок зі скалок" потрапив у короткий список "Оскара" - фото 1

Найважливіше те, що фільм у буквальному сенсі почав змінювати долі дітей прифронтових територій, а після 24 лютого – усієї країни. Один із головних героїв фільму підліток Коля, після перегляду фільму, знайшов тата.

Кінострічка показує історії дітей з Донбасу, які мешкають у дитячому притулку біля самого пекла війни, пише The Village Україна.

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Актори фільму – це і є діти дитячого притулку з Лисичанська. Режисером фільму став данський документаліст Сімон Леренґ Вільмонт. Лінійним продюсером і другим режисером – український журналіст Азад Сафаров.

Фільм почали знімати у 2019 році. За роки фільмування кіно здобуло чимало нагород, зокрема на Ґетеборзькому кінофестивалі у Швеції, у номінації "Найкраща режисерська робота" міжнародного документального конкурсу американського кінофестивалю Sundance. Тепер український фільм "Будинок зі скалок" – у короткому списку "Оскара".

Діти 3-18 років потрапляють до Лисичанського центру соціально-психологічної реабілітації через недбале ставлення батьків, їхні залежності.

Це фільм про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч з війною. В притулку вони проводять 9 місяців - і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину", – розповідає режисер і продюсер Азад Сафаров.

За два роки режисери відзняли 245 год матеріалу, з яких до фільму ввійшло лише півтори. Стрічка побудована на п’ятьох історіях дітей, через які автори показують проблему впливу війни на дитинство.

Український фільм 'Будинок зі скалок' потрапив у короткий список 'Оскара' - фото 518827

Щоб права вихованців притулку не порушили, а фільмування їх не травмували, у проєкті брала участь правозахисниця Розвадовська та двоє психологів.

Виховательки Ольга Тронова та Маргарита Бурлуцька працюють у притулку майже 30 років.Як вони стверджують, їм досі складно дивитися на те, як діти чекають на матерів. І як ті обіцяють прийти, але майже ніколи не з’являються.

Але найголовніше те, що одного з вихованців дитячого притулку Колю, який знімався у фільмі, всиновили. Так, під час одного з показів Колю побачив Олег. З першого погляду чоловік зрозумів: це його майбутній син.

З першого кадру мене захлеснула якась невимовної сили емоційна хвиля. Її неможливо контролювати. Я дивився на Колю та розумів, що маю його забрати. Усе інше було питанням часу", – каже Олег, The Village Україна.

Олег разом зі своєю дружиною оформили наставництво, а з початком повномасштабного вторгнення офіційно взяли Колю у свою сім'ю.

Презентуючи фільм на міжнародних фестивалях режисер "Будинку зі скалок" Сімон Леренґ Вільмонт ставить скриньки чи QR-коди, за якими можна надіслати кошти в фонд "Голоси дітей", який займається такими дітками або задонейтити конкретним героям фільму.

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