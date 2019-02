The Chemical Brothers – Got To Keep On: дивіться яскравий кліп онлайн

The Chemical Brothers випустили новий танцювальний кліп на трек Got To Keep On, над яким попрацював режисер "Вічного сяйва чистого розуму". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Британський електронний гурт The Chemical Brothers потішили шанувальників свіжим кліпом на пісню Got To Keep On, яка опиниться у майбутньому альбому "No Geography". Свіжа платівка вийде у світ вже 12 квітня.

Над рухливим відео, у якому можна оцінити справжні танцювальні батли, попрацювали Олів'є Гондрі та його брат Мішель, який зняв знамениту стрічку "Вічне сяйво чистого розуму".

The Chemical Brothers –Got To Keep On, дивитись кліп онлайн:

