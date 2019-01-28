Популярна музика: плейлист нових сучасних треків січня

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за останній тиждень січня 2019 року вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за останній тиждень січня разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

Dua Lipa - Swan Song (From Alita: Battle Angel)

Calvin Harris, Rag'n'Bone Man - Giant

Hozier - Almost (Sweet Music) (Lyric Video)

Lauv & Troye Sivan - i'm so tired...

Lil Wayne - Don’t Cry ft. XXXTENTACION

Caro - Bad Bunny ( Video Oficial )

Lola Indigo - Fuerte

Julia Michaels - Anxiety (Audio) ft. Selena Gomez

Vampire Weekend - Harmony Hall (Official Audio)

Kirk Franklin - Love Theory (Official Music Video)

Florence + The Machine - Moderation (Audio)

Little Mix - Think About Us (Lyric Video) ft. Ty Dolla $ign

AURORA - Animal

Justin Timberlake - Say Something (First Take) ft. Chris Stapleton

Tori Kelly - Change Your Mind (Audio)

Maren Morris - GIRL

Слухайте новинки популярних музикантів минулого тижня тут