Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Популярна музика: плейлист нових сучасних треків січня

  • 837
Популярні пісні січня слухати онлайн - фото 1
Популярні пісні січня слухати онлайн

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за останній тиждень січня 2019 року вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за останній тиждень січня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Слухайте також: Новий рок: плейлист свіжої альтернативної музики січня

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

  • Dua Lipa - Swan Song (From Alita: Battle Angel)
  • Calvin Harris, Rag'n'Bone Man - Giant
  • Hozier - Almost (Sweet Music) (Lyric Video)
  • Lauv & Troye Sivan - i'm so tired...
  • Lil Wayne - Don’t Cry ft. XXXTENTACION
  • Caro - Bad Bunny ( Video Oficial )
  • Lola Indigo - Fuerte
  • Julia Michaels - Anxiety (Audio) ft. Selena Gomez
  • Vampire Weekend - Harmony Hall (Official Audio)
  • Kirk Franklin - Love Theory (Official Music Video)
  • Florence + The Machine - Moderation (Audio)
  • Little Mix - Think About Us (Lyric Video) ft. Ty Dolla $ign
  • AURORA - Animal
  • Justin Timberlake - Say Something (First Take) ft. Chris Stapleton
  • Tori Kelly - Change Your Mind (Audio)
  • Maren Morris - GIRL

Слухайте новинки популярних музикантів минулого тижня тут

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31300
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз