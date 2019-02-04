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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

KHAYAT – Ever: слухати оригінальну пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

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Прем'єра пісні Андрій Хаят - Ever - фото 1
Прем'єра пісні Андрій Хаят - Ever

Молодий український співак Андрій Хаят (KHAYAT) презентував пісню "Ever" на Національний відбір Євробачення 2019. Саме з цією композицією артист позмагається за можливість представляти Україну в Ізраїлі. Зацініть!

21-річний виконавець KHAYAT дебютував на українській сцені минулоріч з піснями "Девочка" та "Ясно", які здобули популярність у мережі. При цьому вже у 2019-му Андрій підкорив телеглядачів на шоу "Голос країни 9" з народною піснею "В кінці греблі шумлять верби". Хлопець розвернув до себе всіх наставників, але своїм тренером обрав Тіну Кароль.

Це цікаво: Учасник Нацвідбору Андрій Хайaт вразив суддів Голосу країни

На Нацвідбір Євробачення 2019 артист підготував англомовну пісню EVER з українськими вставками. Головний меседж оригінальної композиції – кохання без "терміну придатності".

Слухати онлайн пісню KHAYAT – Ever на Нацвідбір Євробачення 2019:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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