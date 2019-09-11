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ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!

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Тест на знання марок авто - фото 1
Тест на знання марок авто

Ми розрізняємо автомобілі не тільки за впізнаваними значками, але й знаємо легендарні слогани автовиробників. А ви їх знаєте? Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Те, що "Just do it" – це Nike, відомо майже всім, а от чи вгадаєте ви, якому автовиробнику належать ті чи інші лозунги? Ви їх точно чули – пригадуйте!

І ще: Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?

Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

До теми: Тест на знання грибів: отруйний чи ні?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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