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Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?

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найпопулярніші меми - фото 1
найпопулярніші меми

Гумор змінюється і замість звичайних анекдотів прийшли меми! Ми обрали найпопулярніші жарти серед інтернет-користувачів, а вам потрібно впізнати їх. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Інтернет-мем – це нетиповий жарт, обмовка політика, карикатура, жест, коротке відео курйозної ситуації, які стали вірусними. Користувачі мережі розповсюджують ці жарти між собою та створюють на їх основі нові: вставляють текст чи картинку в інший контекст. Ви точно їх знаєте!

І ще: ТЕСТ: Вгадай, який це знак Зодіаку?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Тест на знання грибів: отруйний чи ні?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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