Тест на знання грибів: отруйний чи ні?

Поки триває грибний сезон, перевірте, чи ви можете самотужки йти в ліс чи варто все ж таки вирушати разом з грибними експертами. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Друга половина серпня і перша декада вересня – це найкраща грибна пора. Завдяки тривалим тихим дощам вологість в ґрунті стійко підвищується, а температура повітря починає знижуватися. Під час цього періоду гриби ростуть дружно, цілими сім'ями.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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