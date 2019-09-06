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Тест на знання грибів: отруйний чи ні?
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Поки триває грибний сезон, перевірте, чи ви можете самотужки йти в ліс чи варто все ж таки вирушати разом з грибними експертами. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Друга половина серпня і перша декада вересня – це найкраща грибна пора. Завдяки тривалим тихим дощам вологість в ґрунті стійко підвищується, а температура повітря починає знижуватися. Під час цього періоду гриби ростуть дружно, цілими сім'ями.
І ще: ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: ТЕСТ: Вгадай, яке це море!
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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