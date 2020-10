Температура води в Атлантичному океані досягла рекордної позначки

Води Атлантичного океану прогрілися до рекордно високих показників. Минуле десятиліття стало найспекотнішим за останні 2900 років.

Нові дані опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Температура поверхні моря має тенденцію змінюватися час від часу, складаючи природний кліматичний цикл. Цей феномен на півночі Атлантичного океану отримав назву Північноатлантична Осциляція. Однак останнім часом вчені помітили явну тенденцію до підвищення температурних значень.

Дослідники проаналізували крижані і осадові керни на острові Елсмір в канадській Арктиці. Цей регіон є одним з районів, що сильно піддається впливу змін температури Атлантичного океану. Результати показали, що підвищення температури поверхні Атлантичного океану не має аналогів за останні 2900 років.

