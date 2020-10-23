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Вчені підрахували кількість дерев у Сахарі
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На перший погляд, пустеля Сахара і прилеглий до неї регіон Сахель можуть здатися абсолютно голими і пустими. Однак докладні супутникові знімки свідчать про зворотне.
Фахівці НАСА проаналізували супутникові знімки з високою роздільною здатністю за допомогою алгоритму машинного навчання. В цілому вдалося охопити територію площею 1,3 мільйона квадратних кілометрів. В результаті вдалося виявити в західноафриканських пустелях Сахара і Сахель близько 1,8 мільярда окремо стоячих дерев!
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"Ми були дуже здивовані, що в пустелі Сахара є так багато дерев, – зізнався один з авторів дослідження Мартін Брандт. – Звичайно, є великі території, позбавлені дерев, але все ж є райони з високою щільністю, і навіть між піщаними дюнами там і сям ростуть окремі дерева".
Автори вважають, що отримані дані дозволяють дізнатися більше про екосистему регіону. Крім того, такі дослідження дають можливість фахівцям більш точно вимірювати накопичення вуглецю на суші.
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