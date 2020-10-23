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Вчені підрахували кількість дерев у Сахарі

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Пустеля - фото 1
Пустеля / popmech

На перший погляд, пустеля Сахара і прилеглий до неї регіон Сахель можуть здатися абсолютно голими і пустими. Однак докладні супутникові знімки свідчать про зворотне.

Фахівці НАСА проаналізували супутникові знімки з високою роздільною здатністю за допомогою алгоритму машинного навчання. В цілому вдалося охопити територію площею 1,3 мільйона квадратних кілометрів. В результаті вдалося виявити в західноафриканських пустелях Сахара і Сахель близько 1,8 мільярда окремо стоячих дерев!

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"Ми були дуже здивовані, що в пустелі Сахара є так багато дерев, зізнався один з авторів дослідження Мартін Брандт. Звичайно, є великі території, позбавлені дерев, але все ж є райони з високою щільністю, і навіть між піщаними дюнами там і сям ростуть окремі дерева".

Автори вважають, що отримані дані дозволяють дізнатися більше про екосистему регіону. Крім того, такі дослідження дають можливість фахівцям більш точно вимірювати накопичення вуглецю на суші.

Вчені підрахували кількість дерев у Сахарі - фото 431610

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Джерело: phys
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