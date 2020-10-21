Як люди реагують на аморальні вчинки: цікаве дослідження

Швейцарські учені виявили загальну фізіологічну основу у відрази та суджень про аморальну поведінку. Розповідаємо, що дозволило їм дійти до такого висновку.

Людина, що спостерігає чиюсь поведінку, що суперечить її моральним переконанням, може відчувати відразу – базову й еволюційно закладену емоцію. По суті, на рівні фізіології така відраза практично нічим (крім хіба що сили самої емоції) не відрізнятиметься від відрази, яку відчуває людина, коли відчує неприємний запах або побачить цвіль. Однак деякі дослідники стверджують, що в основі оцінки людиною аморальної поведінки лежить не огида, а відчуття болю.

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Учені з Женевського університету вирішили поставити крапку в цій суперечці та перевірити, як пов'язана нейронна активність під час моральних суджень з активністю, яка характерна для відрази чи відчуття болю.

Для цього науковці провели експеримент, під час якого використовували два стимули: або пробірку з неприємним запахом, або пластину, що нагрівається (стандартний інструмент для вимірювання чутливості до болю). На початку експерименту учасникам показували картинку зі стимулом, який піде пізніше (або брудну шкарпетку, або вогонь) і інформацією про те, наскільки він буде неприємним.

У половині випадків через кілька секунд на екрані з'являвся текст з описом або ситуації, в якій головний персонаж некоректно повівся при вирішенні моральної дилеми, або звичайні ситуації без моральних протиріч. Після прочитання тексту учасникам необхідно було відзначити, наскільки ситуація доречна, а після цього йшла стимуляція – або больова, або нюхова, неприємність якої потім потрібно було оцінити.

Усього вчені провели два експерименти (25 і 27 учасників відповідно): у першому вимірювали електричну активність шкіри, а в другому – активність мозку за допомогою фМРТ. В обох експериментах учасники насправді вважали більш хворобливі та смердючі стимули неприємними. Історії про недоречні вчинки робили стимуляцію неприємнішою тільки в одному випадку: в першому експерименті учасники вважали больову стимуляцію неприємнішою після прочитання моральних дилем.

Схожа ситуація спостерігалася при оцінці електричної активності шкіри: вона була вищою для неприємніших стимулів. При цьому активність шкіри учасників була вищою у відповідь на сильний сморід після того, як вони читали про неналежну поведінку, чого не спостерігалося при больовий стимуляції.

Аналіз фМРТ-даних показав, що оцінка недоречності рішень у моральних проблемах також призводить до підвищеної активності острівцевої частки при нюховій стимуляції: цей відділ, який крім іншого, відповідає за формування відрази до запахів. Ця активність також регулювалася роботою задньої поясної кори – частини лімбічної системи, яка відповідає за обробку емоцій. З активністю, характерною для больових відчуттів, такого не спостерігалося.

Таким чином, учені підтвердили зв'язок між оцінкою аморальних вчинків і відразою на рівні головного мозку (а також – видимих ​​фізіологічних реакцій). Те, що некоректна поведінка посилювала активність відділів, що відповідають за обробку нюхових, але не больових стимулів, на думку авторів, говорить про те, що в оцінки моральних дилем і відрази насправді є деяка загальна фізіологічна (а точніше – сенсорна) основа.

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