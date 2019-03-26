Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки

Якщо ви бодай раз купували техніку у великих мережах, то знаєте, що продавці у них торгують не лише товаром, а й послугами. Втім, чи так необхідні ці додаткові сервіси та чому від них варто відмовитися, – читайте у новому матеріалі серії "Сповідь продавця". Купуйте з розумом!

Задача продавця не лише продавати товари, а й супутні з ними аксесуари та послуги. Втім, якщо перше можна потримати у руках, оцінивши корисність для вас, то до другого пункту виникає безліч цікавих питань, пов'язаних із необхідністю викладати більше грошей, аніж планувалося. Спробуймо розкласти по поличках типи додаткових сервісів, а також пояснити, чи настільки вони вам потрібні як у цьому переконують продавці.

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Передовсім потрібно розуміти, що саме пересічному покупцю можуть запропонувати у великих мережах. Мова йде про додаткову гарантію (вона дещо відрізняється від гарантійного обслуговування виробника), пакети налаштування техніки, підключення побутової техніки, а також усілякі страховки. Коротенько пройдемось по кожному з цих пунктів.

Будьте максимально пильними під час покупок

Запам'ятайте, що понад половина заробітної плати продавця може складатися саме з відсотків від додаткових послуг.

Додаткова гарантія

Якщо ви бодай раз мали справи з сервісними центрами, то знаєте, що здати свою техніку та отримати обіцяний ремонт не так уже й просто, але цілком можливо. Мережі ж продають додатковий гарантійний сервіс, який поширюється, як правило, на ті види поломок, які не покриває звичайна гарантія. Звучить круто, чи не так?

Додаткова гарантія може страхувати гаджети від розбиття

Втім, за все у цьому житті потрібно платити. До прикладу, додаткове обслуговування до смартфона за 7 тисяч гривень обійдеться вам у понад 700 гривень на рік. До нього входить страховка на розбиття екрана. Якщо вам такий тип сервісу необхідний – беріть без роздумів, адже ви зможете зекономити чималу копієчку, якщо екран вашого гаджета розіб'ється. Але є одне "але"... замінити дисплей можна буде лише один раз протягом цілого року.

Пам'ятайте про те, що тут працює принцип страхування: якщо щось сталося – страховка покриває витрати. Нічого не сталося – ви просто перестрахувалися, виклавши додатково свої гроші.

У будь-якому випадку, цей тип сервісів можна вважати, чи не найкориснішим, адже він дозволяє суттєво зекономити. Особливо актуально при покупці планшетів, смартфонів, телевізорів, ноутбуків і моніторів.

Пакети налаштування

Тут уже спекотніше, адже фактично ви купуєте послугу, яка має вельми сумнівний сенс. Вам обіцяють налаштувати смартфон, телевізор або ноутбук, але задумайтесь, чи потрібно вам це?

В магазині запропонують налаштувати ваш новий гаджет

Частенько продавці наголошують на тому, що без цих налаштувань ваш гаджет буде працювати не на повну потужність. Втім, у нас є зустрічне питання: а що ви хочете робити на новенькому пристрої?

Якщо ви купуєте смартфон уперше – читайте уважно, адже вам будуть пропонувати ТАКІ речі, яких ви ну ніколи (!) не зможете зробити самостійно ;)

Перше увімкнення (вибір мови, дата і час)

Перенесення контактів

Створення акаунту (Окей, для iOS ця процедура запарніша, але...)

Встановлення базового набору додатків

А тепер лайфхак від нашого експерта: забийте на всі ці послуги, адже це дуже вже смішно. Тим паче, що за таке "налаштування" потрібно буде викласти кілька сотень гривень!

Стосовно базового набору додатків, то ми дуже перепрошуємо, але платити за те, що вам на смартфон закинуть Viber, Facebook та інші соцмережі, а також кілька абсолютно непотрібних програм? Ви це зараз серйозно?!

Базові програми можуть бути встановлені "з коробки"

Частенько буває, що люди беруть базовий пакет налаштувань, але ж виробники дуже турботливі: більшість програм уже встановлені, тому доводиться імпровізувати. Смартфон потрібно вмикати так, щоб не бачив покупець, адже він може запідозрити, що заплатив гроші за роботу, якої я не виконував, – розповідає колишній продавець.

Навігація. Ще один пункт, за який ви переплатите шалену суму. Якщо ви уважно читаєте нас, то пригадуєте, що ми часто розповідаємо про Maps.Me – абсолютно безкоштовний і зручний додаток, який працює офлайн. Завантажуйте необхідну карту – вирушайте у подорож, а на зекономлені гроші купіть собі магнітик!

Доручіть фахівцям поклейку захисного скла

Єдиний сервіс, яким би я рекомендував скористатися, – поклейка захисної плівки або скла. Не забувайте, що у вас є лише одна спроба це зробити, а от у фахівця завжди є можливість списати плівку або скло, яке зіпсувалося під час надання послуги, – порада експерта.

Підключення техніки

Корисний сервіс для тих, хто не хоче і не може займатися підключенням, до прикладу, пральної машини або кондиціонера. Ця послуга обійдеться вам дорожче, ніж робота вуйка Миколи з сусіднього під'їзду, але на руках у вас будуть документи, які свідчитимуть про те, що прилад підключали фахівці. Принаймні, якщо ваша пральна машина затопить сусідів, можна буде позиватися на службу, яка займалася її встановленням, а не нарікати на свою скупість.

Нехай побутову техніку встановить фахівець

Втім, не забувайте про порівняння цін на ринку. Ми більш, ніж упевнені, що є низка компаній, які виконають той же "набір завдань", але за приємнішу ціну. Але ми наполегливо не рекомендуємо покладатися лише на власні сили або вміння друзів/знайомих. Пам'ятайте про те, що неправильне підключення техніки може негативно вплинути не лише на вас, а й на ваших сусідів!

При встановленні пральної машини не забудьте нагадати про транспортувальні болти. Якщо їх не викрутити – є шанси, що пристрій може вийти з ладу.

Радіо МАКСИМУМ нагадує вам, що ви завжди можете відмовитися від додаткових сервісів, якщо вони вам дійсно непотрібні. Тим же, хто таки готовий переплатити, – пропонуємо ознайомлюватися з умовами та пакетами сервісів, аби ви розуміли, за що віддаєте свої гроші!

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