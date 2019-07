Свіжий рок: драйвовий плейлист нових пісень тижня

Втомились від попси і шукаєте якісний рок? Підготували плейлист найкращий альтернативних треків за фінальний тиждень липня. Заряджайся драйвом разом з музикою на Радіо МАКСИМУМ!

Свіжий рок виходить значно частіше, аніж ви могли припустити, тому щотижня створюємо ідеальну підбірку нових треків та кліпів від відомих та новеньких рок-гуртів з усього світу. Зібрали найкрутіший плейлист пісень, які вийшли у світ в останній тиждень липня. Не оминули увагою і свіжі кавери, неймовірні кліпи Bring Me The Horizon - sugar honey ice & tea та

twenty one pilots: The Hype.

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Slipknot - Solway Firth [OFFICIAL VIDEO]

Bring Me The Horizon - sugar honey ice & tea

twenty one pilots: The Hype

Liam Gallagher - Once (Lyric Video)

Skillet - You Ain't Ready (Lyric Video)

Of Monsters and Men - Wars (Lyric Video)

Havens - Stranger

Mémoire - My Solace (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Tropic Gold - Human (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Veridian - Curtains (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

WINDRUNNER - Lotus (Re-imagined)

Led By Lanterns - Disconnected (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Saving Vice - Endgame (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Tropic Gold - Runaway (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Void Of Vision - Hole In Me [Official Music Video]

Stray From The Path - Fortune Teller [Official Music Video]

The Brave - Aura Reimagined [Official Music Video]

ROAM - Piranha (Visual)

Hands Like Houses - Through Glass (ft. Samsaruh) [Visual]

NIGHT RIOTS - Enjoy The Ride

NIGHT RIOTS - Talk About It (Official Music Video)

Ariel View - "Friday Nights" (Lyric Video)

Of Mice & Men - Earth & Sky (Official Music Video)

L8ER - MARS (Official Music Video) "No Echo" OUT 8.9.19

The Early November - Hit By A Car (In Euphoria)

Bad Wolves - I'll Be There (Official Audio)

Fire From The Gods - Truth To The Weak (Not Built To Collapse)

THE S.L.P. - Nobody Else (Official Video)

