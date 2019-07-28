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Свіжий рок: драйвовий плейлист нових пісень тижня
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Втомились від попси і шукаєте якісний рок? Підготували плейлист найкращий альтернативних треків за фінальний тиждень липня. Заряджайся драйвом разом з музикою на Радіо МАКСИМУМ!
Свіжий рок виходить значно частіше, аніж ви могли припустити, тому щотижня створюємо ідеальну підбірку нових треків та кліпів від відомих та новеньких рок-гуртів з усього світу. Зібрали найкрутіший плейлист пісень, які вийшли у світ в останній тиждень липня. Не оминули увагою і свіжі кавери, неймовірні кліпи Bring Me The Horizon - sugar honey ice & tea та
twenty one pilots: The Hype.
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Slipknot - Solway Firth [OFFICIAL VIDEO]
- Bring Me The Horizon - sugar honey ice & tea
- twenty one pilots: The Hype
- Liam Gallagher - Once (Lyric Video)
- Skillet - You Ain't Ready (Lyric Video)
- Of Monsters and Men - Wars (Lyric Video)
- Havens - Stranger
- Mémoire - My Solace (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Tropic Gold - Human (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Veridian - Curtains (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- WINDRUNNER - Lotus (Re-imagined)
- Led By Lanterns - Disconnected (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Saving Vice - Endgame (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Tropic Gold - Runaway (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Void Of Vision - Hole In Me [Official Music Video]
- Stray From The Path - Fortune Teller [Official Music Video]
- The Brave - Aura Reimagined [Official Music Video]
- ROAM - Piranha (Visual)
- Hands Like Houses - Through Glass (ft. Samsaruh) [Visual]
- NIGHT RIOTS - Enjoy The Ride
- NIGHT RIOTS - Talk About It (Official Music Video)
- Ariel View - "Friday Nights" (Lyric Video)
- Of Mice & Men - Earth & Sky (Official Music Video)
- L8ER - MARS (Official Music Video) "No Echo" OUT 8.9.19
- The Early November - Hit By A Car (In Euphoria)
- Bad Wolves - I'll Be There (Official Audio)
- Fire From The Gods - Truth To The Weak (Not Built To Collapse)
- THE S.L.P. - Nobody Else (Official Video)
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