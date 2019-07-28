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Свіжий рок: драйвовий плейлист нових пісень тижня

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Рок музика онлайн

Втомились від попси і шукаєте якісний рок? Підготували плейлист найкращий альтернативних треків за фінальний тиждень липня. Заряджайся драйвом разом з музикою на Радіо МАКСИМУМ!

Свіжий рок виходить значно частіше, аніж ви могли припустити, тому щотижня створюємо ідеальну підбірку нових треків та кліпів від відомих та новеньких рок-гуртів з усього світу. Зібрали найкрутіший плейлист пісень, які вийшли у світ в останній тиждень липня. Не оминули увагою і свіжі кавери, неймовірні кліпи Bring Me The Horizon - sugar honey ice & tea та
twenty one pilots: The Hype.

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Slipknot - Solway Firth [OFFICIAL VIDEO]
  • Bring Me The Horizon - sugar honey ice & tea
  • twenty one pilots: The Hype
  • Liam Gallagher - Once (Lyric Video)
  • Skillet - You Ain't Ready (Lyric Video)
  • Of Monsters and Men - Wars (Lyric Video)
  • Havens - Stranger
  • Mémoire - My Solace (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Tropic Gold - Human (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Veridian - Curtains (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • WINDRUNNER - Lotus (Re-imagined)
  • Led By Lanterns - Disconnected (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Saving Vice - Endgame (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Tropic Gold - Runaway (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Void Of Vision - Hole In Me [Official Music Video]
  • Stray From The Path - Fortune Teller [Official Music Video]
  • The Brave - Aura Reimagined [Official Music Video]
  • ROAM - Piranha (Visual)
  • Hands Like Houses - Through Glass (ft. Samsaruh) [Visual]
  • NIGHT RIOTS - Enjoy The Ride
  • NIGHT RIOTS - Talk About It (Official Music Video)
  • Ariel View - "Friday Nights" (Lyric Video)
  • Of Mice & Men - Earth & Sky (Official Music Video)
  • L8ER - MARS (Official Music Video) "No Echo" OUT 8.9.19
  • The Early November - Hit By A Car (In Euphoria)
  • Bad Wolves - I'll Be There (Official Audio)
  • Fire From The Gods - Truth To The Weak (Not Built To Collapse)
  • THE S.L.P. - Nobody Else (Official Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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