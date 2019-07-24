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Кліп Queen побив рекорд на YouTube

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Фредді Мерк'юрі - фото 1
Фредді Мерк'юрі / real-vin

Відеокліп Queen на композицію "Bohemian Rhapsody", який був опублікований в серпні 2008 року, набрав понад мільярд переглядів на YouTube. Як повідомляється у блозі відеохостингу, це рекорд для роликів, записаних до 1990-х років.

Кліп Queen до композиції "Bohemian Rhapsody" набрав понад мільярд переглядів на офіційному каналі групи на YouTube. Музиканти подякували своїм шанувальникам за підтримку у Facebook і вирішили відзначити подію зйомками трьох нових музичних кліпів.

І ще: У мережі опублікували невідому раніше пісню Queen у виконанні Фредді Мерк'юрі

Діючі учасники Queen Браян Мей і Роджер Тейлор запропонували всім охочим взяти участь у зйомках. Для цього вони запустили конкурс You Are The Champions.

Якщо ви музикант, співак, танцюрист, художник або просто хочете повеселитися, зайдіть на youarethechampions.com, щоб дізнатися більше, – зазначено в повідомленні.

Також музиканти групи подякували YouTube за те, що запис про рекорд був розміщений на гігантському екрані на Таймс-Сквер у Нью-Йорку.

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