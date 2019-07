Кліп Queen побив рекорд на YouTube

Відеокліп Queen на композицію "Bohemian Rhapsody", який був опублікований в серпні 2008 року, набрав понад мільярд переглядів на YouTube. Як повідомляється у блозі відеохостингу, це рекорд для роликів, записаних до 1990-х років.

Кліп Queen до композиції "Bohemian Rhapsody" набрав понад мільярд переглядів на офіційному каналі групи на YouTube. Музиканти подякували своїм шанувальникам за підтримку у Facebook і вирішили відзначити подію зйомками трьох нових музичних кліпів.

Діючі учасники Queen Браян Мей і Роджер Тейлор запропонували всім охочим взяти участь у зйомках. Для цього вони запустили конкурс You Are The Champions.

Якщо ви музикант, співак, танцюрист, художник або просто хочете повеселитися, зайдіть на youarethechampions.com, щоб дізнатися більше, – зазначено в повідомленні.

Також музиканти групи подякували YouTube за те, що запис про рекорд був розміщений на гігантському екрані на Таймс-Сквер у Нью-Йорку.

