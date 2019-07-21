Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних

Втомились від попси і шукаєте якісний рок? Підготували плейлист найкращий альтернативних треків за новий тиждень липня. Заряджайся драйвом разом з музикою на Радіо МАКСИМУМ!

Свіжий рок виходить значно частіше, аніж ви могли припустити, тому щотижня створюємо ідеальну підбірку нових треків та кліпів від відомих та новеньких рок-гуртів з усього світу. Зібрали найкрутіший плейлист пісень, які вийшли у світ у третій тиждень липня. Не оминули увагою і свіжі кавери, неймовірні кліпи від Godsmack та Skillet, а також новенький альбом від американців Through Fire.

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Frank Iero And The Future Violents - Great Party [Official Music Video]

NOT ENOUGH - TO L-VE

Better Half - Give Up On Me (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Blanket - A Sky Filled With Ghosts (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Led By Lanterns - Alive (feat. Tobi Duncan of Trash Boat) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Homefront - Sinner (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Tropic Gold - Living In Colour (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Reclaimer - Canvey (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Meadows - The Embrace

dying in designer - Down N Out (Visual)

SLEEPING WITH SIRENS - Break Me Down (Official stream)

THROUGH FIRE - Medicine (Official Music Video)

THROUGH FIRE - Sick And Tired

THROUGH FIRE - Listen To Your Heart

THROUGH FIRE - Superhero

THROUGH FIRE - Die Sober

THROUGH FIRE - Doubt

THROUGH FIRE - Breaking Point

THROUGH FIRE - If You Love Me, Leave Me

THROUGH FIRE - My Son

THROUGH FIRE - Wake The Dead

Punk Goes Acoustic Vol. 3 - Dance Gavin Dance "Story Of My Bros"

The Menzingers - "Anna"

Off With Their Heads - "Be Good"

Storyteller - You (Official Music Video)

In Vein - Haunt Me (Official Music Video)

VITJA - Mistakes (OFFICIAL VIDEO)

Skillet - Legendary (Official Video)

"Under Your Scars" - Godsmack

"Play Pretend" - Being As An Ocean (Official Music Video)

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