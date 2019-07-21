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Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних

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Слухайте рок музику онлайн

Втомились від попси і шукаєте якісний рок? Підготували плейлист найкращий альтернативних треків за новий тиждень липня. Заряджайся драйвом разом з музикою на Радіо МАКСИМУМ!

Свіжий рок виходить значно частіше, аніж ви могли припустити, тому щотижня створюємо ідеальну підбірку нових треків та кліпів від відомих та новеньких рок-гуртів з усього світу. Зібрали найкрутіший плейлист пісень, які вийшли у світ у третій тиждень липня. Не оминули увагою і свіжі кавери, неймовірні кліпи від Godsmack та Skillet, а також новенький альбом від американців Through Fire.

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Frank Iero And The Future Violents - Great Party [Official Music Video]
  • NOT ENOUGH - TO L-VE
  • Better Half - Give Up On Me (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Blanket - A Sky Filled With Ghosts (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Led By Lanterns - Alive (feat. Tobi Duncan of Trash Boat) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Homefront - Sinner (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Tropic Gold - Living In Colour (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Reclaimer - Canvey (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Meadows - The Embrace
  • dying in designer - Down N Out (Visual)
  • SLEEPING WITH SIRENS - Break Me Down (Official stream)
  • THROUGH FIRE - Medicine (Official Music Video)
  • THROUGH FIRE - Sick And Tired
  • THROUGH FIRE - Listen To Your Heart
  • THROUGH FIRE - Superhero
  • THROUGH FIRE - Die Sober
  • THROUGH FIRE - Doubt
  • THROUGH FIRE - Breaking Point
  • THROUGH FIRE - If You Love Me, Leave Me
  • THROUGH FIRE - My Son
  • THROUGH FIRE - Wake The Dead
  • Punk Goes Acoustic Vol. 3 - Dance Gavin Dance "Story Of My Bros"
  • The Menzingers - "Anna"
  • Off With Their Heads - "Be Good"
  • Storyteller - You (Official Music Video)
  • In Vein - Haunt Me (Official Music Video)
  • VITJA - Mistakes (OFFICIAL VIDEO)
  • Skillet - Legendary (Official Video)
  • "Under Your Scars" - Godsmack
  • "Play Pretend" - Being As An Ocean (Official Music Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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