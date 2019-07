Створено штучний інтелект для визначення авторства пісень The Beatles

Учені з Гарвардського університету в США і університету Делхаузі в Канаді заявили, що створили алгоритм, які визначає авторство пісень групи The Beatles. Штучний інтелект уже встиг проаналізувати вісім композицій.

Нейромережу навчали на 70 піснях групи, написаних з 1962 по 1966 роки. Їх авторство було однозначно встановлено. У них виділили 137 унікальних музичних шаблонів, послідовність акордів і мелодійні візерунки, характерні або для Джона Леннона, або для Пола Маккартні.

Коли штучний інтелект зміг з точністю 76% визначати авторство завантажених пісень, йому запропонували спірні композиції, які підписані двома музикантами. Алгоритм визначив, що музику до пісень "Ask Me Why", "Do You Want to Know a Secret" і програш до "A Hard Days Night" з ймовірністю вище 90% написав Леннон, а програш в пісні "In My Life", з ймовірністю 57%, – робота Маккартні.

Керівник дослідження Марк Гликман сподівається, що розробка буде корисна для фахівців з історії музики. Представник британського фанатського клубу The Beatles Ерні Саттон заявив, що штучний інтелект дуже цікавий шанувальникам групи, але навіть технологіям вони не можуть довіряти до кінця.

Представники сера Пола Маккартні поки ніяк не прокоментували результати дослідження.

