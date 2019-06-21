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З'явився мультфільм, який створив штучний інтелект

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З'явився мультфільм, який створив штучний інтелект - фото 1

Сценарій до цього мультиплікаційного фільму написав штучний інтелект. Також серед персонажів безглуздої науково-фантастичної короткометражки є навіть стіл-суддя, який розмовляє. Дивіться, яке кіно створила нейромережа.

Ютуб-блогер, кінематографіст і журналіст Грегорі Остін Макконнелл задумався над тим, чи зможе штучний інтелект коли-небудь замінити людську креативність, і вирішив створити з його допомогою короткометражний мультфільм, щоб це перевірити. Макконнелл використовував штучний інтелект відкритої платформи Botnik, куди завантажив кілька найпопулярніших книг і історій – серію про Гаррі Поттера, сценарії "Зоряних воєн" і романи Стівена Кінга.

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Коли комп'ютер проаналізував тексти, він видав власну історію, яку блогер перетворив в короткометражний 3D-мультфільм. За словами блогера, він вибрав функцію рандомайзера, коли створював всіх персонажів, так що глядачі зможуть отримати по-справжньому комп'ютерно згенерований досвід.

Як і інші творчі продукти, створені штучним інтелектом в його сучасному вигляді, мультфільм вийшов смішним і безглуздим. Сюжет науково-фантастичної короткометражки розповідає про майбутнє, в якому існує День космічного корабля – щорічно на честь свята трьох людей відправляють у космос. Головний персонаж мультфільму викликається добровольцем, і це призводить до конфлікту з іншим охочими полетіти до незвіданих світів. Крім дивної лексики та повторів мовних конструкцій в короткометражці присутнє специфічне звернення з часом, а серед героїв є мовець стіл-суддя і дівчинка, яка носить спартанську броню поверх піжами.

До теми: ТЕСТ: Доповни назву фільму

Джерело: bird in flight
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