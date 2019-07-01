У Пекіні представили віртуального суддю зі штучним інтелектом

Пекінський інтернет-суд запустив онлайн-центр судочинства з першим у своєму роді у світі віртуальним суддею зі штучним інтелектом. Програма буде займатися рутинними процедурами.

Розроблений на основі інтелектуальних технологій синтезу мови і зображення AI-суддя допомагатиме суддям завершувати періодично повторювану основну роботу, включаючи прийом позовної заяви, і, таким чином, дозволить професійним практикам зосередитися на судових розглядах.

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Віртуальний суддя займатиметься рутинною роботою

Голос, міміка обличчя і рухи віртуального судді скопійовані з реальної людини. Він також може надати користувачам керівництво щодо судових розглядів в режимі реального часу, допомагаючи їм використовувати онлайн-платформу судових розглядів.

Нововведення, як очікується, підвищить якість і ефективність судової роботи. У міру розвитку технологій AI-суддя, швидше за все, буде виступати як помічник, здатний проводити інтелектуальне спілкування у форматі "питання-відповідь" з користувачами на основі даних у сфері професійних знань і керівництва з боку реальних суддів.

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