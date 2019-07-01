Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

У Пекіні представили віртуального суддю зі штучним інтелектом

  • 15
У Пекіні представили віртуального суддю - фото 1
У Пекіні представили віртуального суддю / loyer

Пекінський інтернет-суд запустив онлайн-центр судочинства з першим у своєму роді у світі віртуальним суддею зі штучним інтелектом. Програма буде займатися рутинними процедурами.

Розроблений на основі інтелектуальних технологій синтезу мови і зображення AI-суддя допомагатиме суддям завершувати періодично повторювану основну роботу, включаючи прийом позовної заяви, і, таким чином, дозволить професійним практикам зосередитися на судових розглядах.

І ще: У Китаї випустили копію iPhone XI Max до його релізу

Віртуальний суддя займатиметься рутинною роботою - фото 337423
Віртуальний суддя займатиметься рутинною роботою

Голос, міміка обличчя і рухи віртуального судді скопійовані з реальної людини. Він також може надати користувачам керівництво щодо судових розглядів в режимі реального часу, допомагаючи їм використовувати онлайн-платформу судових розглядів.

Нововведення, як очікується, підвищить якість і ефективність судової роботи. У міру розвитку технологій AI-суддя, швидше за все, буде виступати як помічник, здатний проводити інтелектуальне спілкування у форматі "питання-відповідь" з користувачами на основі даних у сфері професійних знань і керівництва з боку реальних суддів.

Читайте також: Pornhub подарував машину постійному глядачу з інвалідністю

Джерело: chinadaily
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
  • 25 червня, 12:14
  • 747
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • Вчора, 12:20
  • 150
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1573104
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука