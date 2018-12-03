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Спокуслива розкіш: голлівудські зірки знялися для The Hollywood Reporter

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Голлівудські зірки знялися для глянцю - фото 1
Голлівудські зірки знялися для глянцю

Глянцевий журнал The Hollywood Reporter представив щорічну зйомку на честь "Круглого столу", для якого запросили актрис, які виконали головні ролі у найкращих картинах року.

Цьогоріч для номера знялися Гленн Клоуз ("Дружина"), Леді Гага ("Зірка народилася"), Ніколь Кідман ("Зниклий хлопчик", "Руйнівниця"), Рейчел Вайс ("Фаворитка"), Реджина Кінг ("Якщо Бійл стрит могла б заговорити") та Кейтрін Хан ("Приватне життя").

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Тема номера звучить як "Сила в уразливості" (There Is a Strength in Vulnerability). Разом актриси обговорили руху #MeToo і Time's Up; те, як вони вплинули на їхнє життя та змінили Голлівуд. Крім того, вони поділилися думками про героїнь, яких зіграли, а також поділилися порадами, які їм давали на початку кар'єри.

"Я грала невелику роль в фільмі – і режисер говорив мені: "Не чіпай своє волосся!" – згадує Вайс.

В об'єктиві фотографа Міллера Моблі актриси позують у червоних вбраннях різних відтінків.

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Спокуслива розкіш: голлівудські зірки знялися для The Hollywood Reporter - фото 292995

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Спокуслива розкіш: голлівудські зірки знялися для The Hollywood Reporter - фото 292997

Спокуслива розкіш: голлівудські зірки знялися для The Hollywood Reporter - фото 292998

Спокуслива розкіш: голлівудські зірки знялися для The Hollywood Reporter - фото 292999

Спокуслива розкіш: голлівудські зірки знялися для The Hollywood Reporter - фото 293000

Спокуслива розкіш: голлівудські зірки знялися для The Hollywood Reporter - фото 293001

Спокуслива розкіш: голлівудські зірки знялися для The Hollywood Reporter - фото 293002

Спокуслива розкіш: голлівудські зірки знялися для The Hollywood Reporter - фото 293003

Спокуслива розкіш: голлівудські зірки знялися для The Hollywood Reporter - фото 293005

Спокуслива розкіш: голлівудські зірки знялися для The Hollywood Reporter - фото 293006

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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