Спокуслива розкіш: голлівудські зірки знялися для The Hollywood Reporter

Глянцевий журнал The Hollywood Reporter представив щорічну зйомку на честь "Круглого столу", для якого запросили актрис, які виконали головні ролі у найкращих картинах року.

Цьогоріч для номера знялися Гленн Клоуз ("Дружина"), Леді Гага ("Зірка народилася"), Ніколь Кідман ("Зниклий хлопчик", "Руйнівниця"), Рейчел Вайс ("Фаворитка"), Реджина Кінг ("Якщо Бійл стрит могла б заговорити") та Кейтрін Хан ("Приватне життя").

Тема номера звучить як "Сила в уразливості" (There Is a Strength in Vulnerability). Разом актриси обговорили руху #MeToo і Time's Up; те, як вони вплинули на їхнє життя та змінили Голлівуд. Крім того, вони поділилися думками про героїнь, яких зіграли, а також поділилися порадами, які їм давали на початку кар'єри.

"Я грала невелику роль в фільмі – і режисер говорив мені: "Не чіпай своє волосся!" – згадує Вайс.

В об'єктиві фотографа Міллера Моблі актриси позують у червоних вбраннях різних відтінків.

