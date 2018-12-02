Пріянка Чопра вийшла заміж за Ніка Джонаса: фото індійського весілля

Зірка Боллівуду Пріянка Чопра вийшла заміж за американського співака Ніка Джонаса після півроку відносин.

Боллівудськая актриса Пріянка Чопра виклала на своїй сторінці в Instagram знімки з так званого дівич-вечора. На традиційній церемонії Мехенді одягнена в яскравий національний костюм наречена красувалася широкою посмішкою разом з невимушено веселим нареченим і подругами.

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"У цей день ми почали святкувати те, про що так довго мріяли", – підписала життєрадісні знімки Чопра.

За її словами, однією з найважливіших речей, до яких привели її відносини з Джонасом, стало злиття двох сімей, які поважають і люблять один одного. Тому весільна церемонія відобразила не тільки союз молодих, а й дивовижне об'єднання представників різних культур.

Це екзотичне весілля вже встигли охрестити в Індії "церемонією року". Заходи першого дня пройшли в одній з найбільших приватних резиденцій світу – палаці Умайд-Бхаван. Друга церемонія відбудеться в неділю, 2 грудня 2018 року.

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