Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор

Вилитий Голум: Кара Делевінь шокувала шанувальників кардинальною зміною іміджу

  • 54
Кара Делевінь змінила імідж - фото 1
Кара Делевінь змінила імідж / Instagram

Голлівудська актриса англійського походження Кара Делевінь вразила шанувальників відеозаписом, на якому показали кардинальні зміни в іміджі.

На своїй сторінці в Instagram Кара виклала відео, на якому вона зображує персонажа з "Володаря Кілець" – Голлума. Загрозливо дивлячись в камеру, вона вимовляє знамениту фразу "Моя прелесть!". У кадрі артистка з'явилася з поголеною налисо головою і без одягу, що ще більше посилило схожість з фентезійною істотою.

І ще: Розкішна Ембер Херд прикрасила популярний глянець

"Я не розумію, чому була самотньою", – саркастично прокоментувала ролик Делевінь.

Відео набрало рекордну кількість переглядів – за день з моменту публікації його переглянуло понад 10 мільйонів користувачів.

Читайте також: Позашлюбний син Арнольда Шварценегера показав мускулисте тіло

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 793
Магнітні бурі у грудні 2018: календар небезпечних дат в Україні
  • Вчора, 11:15
  • 1230
Дорофєєва вирішила втерти носа Кім Кардашян: відео, яке треба бачити!
  • Вчора, 20:20
  • 2149
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз