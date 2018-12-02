Вилитий Голум: Кара Делевінь шокувала шанувальників кардинальною зміною іміджу

Голлівудська актриса англійського походження Кара Делевінь вразила шанувальників відеозаписом, на якому показали кардинальні зміни в іміджі.

На своїй сторінці в Instagram Кара виклала відео, на якому вона зображує персонажа з "Володаря Кілець" – Голлума. Загрозливо дивлячись в камеру, вона вимовляє знамениту фразу "Моя прелесть!". У кадрі артистка з'явилася з поголеною налисо головою і без одягу, що ще більше посилило схожість з фентезійною істотою.

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"Я не розумію, чому була самотньою", – саркастично прокоментувала ролик Делевінь.

Відео набрало рекордну кількість переглядів – за день з моменту публікації його переглянуло понад 10 мільйонів користувачів.

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