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Співачка Pink кардинально змінила імідж

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Pink - фото 1
Pink / kanalukraina

Американська співачка і актриса Pink вбила наповал шанувальників тим, що позбулася волосся. Фото свого образу зірка виклала в Instagram.

40-річна знаменитість на знімку сидить, схиливши голену голову. В руках у Pink пасма її волосся. "Відпускаю", – так співачка підписала знімок.

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Відзначимо, що Pink голить голову не вперше. Так, у 2017 році виконавиця випустила політичний кліп на сингл What About Us?, в якому один з учасників відео поголив зірці голову. Співачка виступила проти політики губернатора штату Нью-Джерсі Кріса Крісті, з якої той виступав під час передвиборної кампанії Дональда Трампа. Промова Крісті була сповнена обіцянок, які, ймовірно, не виправдали очікувань Pink.

Співачка Pink кардинально змінила імідж - фото 372683

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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