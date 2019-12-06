Могилевська у пікантному боді збудила мережу

Співачка Наталя Могилевська з'явилася на публіці в пікантному вбранні, а фанати залишилися в захваті!

Відома українська співачка і продюсер Наталія Могилевська часто ділиться з шанувальниками новинами свого життя і творчості в Instagram.

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Днями знаменитість виставила кадр зі зйомок шоу "Ніч суперхітів" на телеканалі 1+1, позуючи у доволі пікантному вбранні. Так, артистка приміряла облягаюче чорне боді в паєтках з глибоким декольте, доповнивши образ довгим шлейфом і масивними прозорими каблучками.

"1-2-3?", – поцікавилася Могилевська. Фоловери не пройшли повз: "Вау, яка Ви прекрасна Принцеса", "Ви прекрасні! Так тримати!", "Легенда Олексіївна. Ви вчора були прекрасна", "Ви красуня!", "Шикарна жінка Наталія!", "Всі фото круті, але перша це секс і вогонь".

Гортайте фотогалерею:

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