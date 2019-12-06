alyona alyona і MARUV здивували мережу спільним фото в латексних костюмах

Співачки alyona alyona і MARUV, які стали найбільш обговорюваними українськими зірками в 2019 році, опублікували спільні фото. На знімках обидві артистки позують в латексних костюмах та косплеять кіногероїнь.

На Instagram-сторінках MARUV (Анна Корсун) і alyona alyona (Альона Савраненко) з'явились фото, на яких артистки в латексі позують із "міні-меном". Цей кадр став відсилкою до постера фільму "Ангели Чарлі", українську версію якого співачки назвали "Ангели & Карлі".

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Версія MARUV і alyona alyona

У коментарях артисток засипали запитаннями про ймовірність нового дуету, однак менеджмент alyona alyona спростував чутки про запис спільної пісні.

MARUV і alyona alyona

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