На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
alyona alyona і MARUV здивували мережу спільним фото в латексних костюмах
-
- 18
Співачки alyona alyona і MARUV, які стали найбільш обговорюваними українськими зірками в 2019 році, опублікували спільні фото. На знімках обидві артистки позують в латексних костюмах та косплеять кіногероїнь.
На Instagram-сторінках MARUV (Анна Корсун) і alyona alyona (Альона Савраненко) з'явились фото, на яких артистки в латексі позують із "міні-меном". Цей кадр став відсилкою до постера фільму "Ангели Чарлі", українську версію якого співачки назвали "Ангели & Карлі".
Це цікаво: Найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS
У коментарях артисток засипали запитаннями про ймовірність нового дуету, однак менеджмент alyona alyona спростував чутки про запис спільної пісні.
Читайте також: Найкращі українські пісні листопада 2019, які вас вразять
-
18:12Гороскоп на 7 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48На що люди звертають увагу, коли закохуються
-
17:32alyona alyona і MARUV здивували мережу спільним фото в латексних костюмах
-
17:17Meizu готує флагманський смартфон на Snapdragon 865
-
16:55Чоловікам на замітку: три якості дійсно розумної жінки
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:40Привітання з Днем ангела Катерини 2019: вірші, смс і проза на іменини
-
16:15Названі найкорисніші зимові фрукти
-
16:03Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв
-
15:44Чоловік інсценував пограбування заради освідчення своїй дівчині
-
15:31Coca-Cola створила пляшку в честь Зоряних війн, яка світиться: фотофакт
-
15:18Найпоширеніший і найрідкісніший знак Зодіаку
-
15:00Новорічні пісні для дітей: найкращі дитячі композиції на Новий рік
-
14:50YouTube назвав ТОП 10 найпопулярніших комп'ютерних ігор 2019 року
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:32Тіна Кароль підкреслила фігуру ефектним червоним платтям
-
14:15У Британії водіям шкільних автобусів заборонили носити різдвяні светри, і ось чому
-
13:58Спадкоємці 7, 8 серія: дивитись онлайн захопливий український серіал
-
13:49Приклеєний до стіни скотчем банан продали за шалену суму: фотофакт
-
13:17Гаряча британка знялася голою верхи на коні, щоб нагадати про безпеку (фото 18+)
-
12:48Мілленіали представили новий етикет: 10 сучасних табу
-
12:27Новенька 5, 6, 7, 8 серія: дивитись онлайн український серіал, опис сюжету
-
12:15Розсекречений дизайн iPhone 2020 і 2021 років: як зміняться смартфони
-
11:55День Збройних сил України: зірки записали емоційне відеопривітання для воїнів
-
11:42З Днем Збройних Сил України 2019: привітання і картинки на 6 грудня
-
16:03Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв
-
14:50YouTube назвав ТОП 10 найпопулярніших комп'ютерних ігор 2019 року
-
11:15ТОП 10 найпопулярніших публікацій в Instagram у 2019 році
-
08:30KAZKA – Твоєї крові: слухайте нову пісню гурту, яка засідає в голову (текст)
-
07:25Погода в Україні 6 грудня: точний прогноз по містах
- 05 грудня
-
20:50Кунілінгус, мінет та інші пестощі: 6 міфів про оральний секс (18+)
-
17:19Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
-
14:00Як схуднути до Нового року за 2 тижні: ефективні дієти і вправи
-
12:35Що дивились українці на YouTube в 2019 році: рейтинг найпопулярніших відео
-
11:17Свят! Свят! Свят! – Потап, Олег Винник і Оля Полякова представили спільний хіт
-
07:555 справ, які потрібно зробити до кінця року
- 04 грудня
-
21:00Зіркові красуні з усього світу знялись для календаря Pirelli 2020: ефектні фото
-
19:00ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
-
17:07Борщ і соловейко: Роберт Дауні-молодший записав відеозвернення до українців
-
16:20У Google показали ТОП-10 найпопулярніших гіфок року
-
11:46Як запропонувати секс партнеру: 100 креативних, але неочевидних способів
-
09:57Ці продукти у жодному разі не можна їсти на сніданок
-
07:15Погода в Україні 4 грудня: у яких областях засніжить
- 03 грудня
-
20:35Названо ТОП-5 найбільш відвідуваних міст світу
-
18:05Куди піти у грудні: афіша заходів Києва для ідеального завершення року
-
16:02Незамерзайка для авто своїми руками: як зробити зимовий склоомивач вдома
-
13:00Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць
-
12:15З'явився рейтинг ТОП 10 найкращих кліпів десятиліття
-
10:22Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram
-
08:15Щедрий вівторок: 7 добрих справ, які ви можете зробити просто зараз