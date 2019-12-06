Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

alyona alyona і MARUV здивували мережу спільним фото в латексних костюмах

  • 18
alyona alyona і MARUV здивували мережу спільним фото в латексних костюмах - фото 1

Співачки alyona alyona і MARUV, які стали найбільш обговорюваними українськими зірками в 2019 році, опублікували спільні фото. На знімках обидві артистки позують в латексних костюмах та косплеять кіногероїнь.

На Instagram-сторінках MARUV (Анна Корсун) і alyona alyona (Альона Савраненко) з'явились фото, на яких артистки в латексі позують із "міні-меном". Цей кадр став відсилкою до постера фільму "Ангели Чарлі", українську версію якого співачки назвали "Ангели & Карлі".

Це цікаво: Найкращі образи зірок на M1 MUSIC AWARDS

Оригінал - фото 372577
Оригінал
Версія MARUV і alyona alyona - фото 372576
Версія MARUV і alyona alyona

У коментарях артисток засипали запитаннями про ймовірність нового дуету, однак менеджмент alyona alyona спростував чутки про запис спільної пісні.

alyona alyona і MARUV здивували мережу спільним фото в латексних костюмах - фото 372541
MARUV і alyona alyona - фото 372542
MARUV і alyona alyona

Читайте також: Найкращі українські пісні листопада 2019, які вас вразять

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • Вчора, 17:19
  • 950
Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 01 грудня, 15:18
  • 999
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1930995
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз