Співачка Патті Сміт переклала гімн України англійською: це варто почути

Американська співачка та поетеса Патті Сміт, яку заведено називати "хресною мамою панк-року", також висловила свою підтримку Україні. Вона переклала наш гімн англійською мовою!

Власний переклад вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

"Я чула це крізь сон, це крутиться в моїй голові весь день і всю ніч – ця трагічна пісня-хіт. "Сирий" переклад українського гімну, який народ України співає крізь непокірні сльози", – написала вона в коментарі до посту.

Зірка вирішила донести слова нашого гімну усьому світу, тому переклала його англійською мовою. Також у своєму перекладі Патті виконала український гімн перед публікою у Бауері Болрум на Мангеттені у Нью-Йорку.

Гімн України англійською:

Ukraine’s freedom has not perished

nor her glory gone.

Once again all of Ukraine’s

fate will smile upon.

Enemies will vanish

like dew upon the sun.

We shall possess all my people

a free land of our own.

We will lay down soul and body

and show that we are one.

We will stand together

for freedom

none shall take our land.

Ukraine’s freedom has

not perished

nor her glory gone.

We will stand together

for freedom

none shall rule our land.

