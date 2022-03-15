Не допомагайте ворогам: що не варто публікувати в мережі

Під час війни дуже складно залишатись з холодним розумом та не піддаватись емоціям. Через це можна стати жертвою маніпуляцій окупантів. Тому розповідаємо, про що не варто говорити в мережі, щоб не допомагати ворогам.

Інформаційна війна в Україні триває також, адже російські окупанти не лише фізично намагаються знищити нашу країну, а й розміщують фейки та вивідують важливі дані в інтернеті. Тому у Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації підготували просте пояснення, як не допомагати російським загарбникам своїми діями в мережі.

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Як врятувати свої міста та села від обстрілу ворога:

Не називайте точні цілі та місця ураження в соцмережах, публічних виступах та коментарях для ЗМІ;

Не висловлюйтесь публічно, що безпечною для в'їзду в місто залишилась лише певна дорога та не називайте її;

Не заявляйте, що у наших військових чи у нас нема ППО на певних ділянках і не вказуйте розміщення.

Не розповідайте, куди саме влучили ракети;

Не розповідайте, мовляв, ракета мала влучити у вокзал, а потрапила у лікарню неподалік;

Не кажіть, що аеродроми майже піддались обстрілу і що за кілька спроб у них все ж потраплять ракети.

Чому це важливо? 80% розвідінформації відпрацьовується з відкритих джерел. І такі повідомлення допомагають ворогу корегувати вогонь по ваших же населених пунктах, - наголошують у повідомленні.

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