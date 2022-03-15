Пояснюємо, чому нашумілий антивоєнний заклик в ефірі Першого каналу РФ – фейк

Увечері 14 березня співробітниця першого каналу Марина Овсяннікова в ефірі програми "час" влаштувала антивоєнну акцію. Вона стала за телеведучою Катериною Андрєєвою і розгорнула антивоєнний плакат.

На плакаті було написано: "No war. Зупиніть війну. Не вірте у пропаганду. Тут вам брешуть. Russians against war". Андрєєва в цей момент розповідала про плани уряду щодо пом'якшення наслідків від західних санкцій. Згодом режисери терміново перервали ефір кадрами заздалегідь підготовленого сюжету. Виглядає правдиво еге ж? Але не поспішайте вірити цьому сюжету. Медійники назвали декілька аргументів, чому це – фейк.

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Ось головні з них:

У Росії НЕМАЄ прямих ефірів. Все, що називається прямим ефіром, виходить з запізненням саме для того, щоб усунути те, що не потрібно випускати Якось дивно всі кинулися знімати екран телевізора під час звичайного випуску новин і саме перед тим, як вискочила активістка Контент створений професійно, так щоб викликати емоції, це одна з перших ознак підготовки до вкидання в інфопростір Дівчина з плакатом одразу стала топом у закордонних сегментах Twitter. Зазвичай, це планується заздалегідь, для відводу уваги від реальних проблем Співвласником "Першого каналу" є Костянтин Ернст, який бажає уникнути відповідальності перед світом за пропаганду. Фактично, ця історія, яка позиціонується як спроба достукатися до росіян, має цілком протилежну мету. Фокус з українських реалій зрушується у фантастичний світ "Першого каналу".

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