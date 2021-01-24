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SpaceX здійснила наймасовіший запуск супутників в історії космонавтики
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Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики. На орбіту вивели відразу 143 супутники.
Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставила супутники на орбіту, відбувся з комплексу SLC-40 в американському штаті Флорида о 17:00 за київським часом. Це був п'ятий політ ракети.
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Через дев'ять хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 приземлилася на безпілотну платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані.
Таким чином, місія SpaceX Transporter-1 доставила на орбіту відразу 143 супутники, що стало рекордом. На борту були 133 комерційні і державні космічні кораблі і десять супутників Starlink. Загальна маса апаратів від 30 клієнтів SpaceX – понад п'ять тонн.
Попередній рекорд компанії Маска з "пакетних" запусків – 64 апарати в місії SSO-A. Світовий рекорд досі належав індійської місії PSLV-C37. Тоді 15 лютого 2017 разом було запущено 104 супутники.
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