Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

SpaceX здійснила наймасовіший запуск супутників в історії космонавтики

  • 12
Falcon 9 - фото 1
Falcon 9 / itc

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики. На орбіту вивели відразу 143 супутники.

Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставила супутники на орбіту, відбувся з комплексу SLC-40 в американському штаті Флорида о 17:00 за київським часом. Це був п'ятий політ ракети.

І ще: Камери МКС зняли рідкісне природне явище: вражаюче відео

Через дев'ять хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 приземлилася на безпілотну платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані.

Таким чином, місія SpaceX Transporter-1 доставила на орбіту відразу 143 супутники, що стало рекордом. На борту були 133 комерційні і державні космічні кораблі і десять супутників Starlink. Загальна маса апаратів від 30 клієнтів SpaceX – понад п'ять тонн.

Попередній рекорд компанії Маска з "пакетних" запусків – 64 апарати в місії SSO-A. Світовий рекорд досі належав індійської місії PSLV-C37. Тоді 15 лютого 2017 разом було запущено 104 супутники.

Читайте також: У NASA показали фото "загубленої галактики"

Джерело: spacex
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9123
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 17 cічня, 15:20
  • 781
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2492
Загрузка...
Новини