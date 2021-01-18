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У NASA показали фото "загубленої галактики"

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Галактика NGC 4535 - фото 1
Галактика NGC 4535 / esahubble

У мережі з'явилося яскраве фото галактики NGC 4535, яка розташована у сузір'ї Діви, приблизно за 50 мільйонів світлових років від Землі. Знімок опублікували NASA і Європейське космічне агентство на сайті телескопа Hubble.

Астрономи відзначили, що, попри неймовірну якість отриманого зображення, насправді галактика має туманний вигляд, якщо спостерігати її в менший телескоп.

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Саме тому астроном-любитель Леланд Коупленд ще у 1950-х роках XX століття назвав NGC 4535 "загубленою галактикою". Вчені пояснили, що яскраві кольори на фото – це не просто красиве явище, а й доказ наявності величезної кількості зірок в цьому спіральному утворенні.

Так, яскраві блакитні кольори, розташовані серед довгих спіральних рукавів NGC 4535, вказують на присутність великої кількості молодших і гарячих зірок. А жовті опуклості в центральній області – це скупчення старіших і холодних світил.

У NASA уточнили, що зазначена галактика була вивчена в рамках дослідження, метою якого є прояснення зв'язків між хмарами холодного газу, зореутворенням, загальною формою та іншими властивостями галактик.

У NASA показали фото 'загубленої галактики' - фото 443689

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Джерело: esahubble
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