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Камери МКС зняли рідкісне природне явище: вражаюче відео

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Камери МКС зняли рідкісне природне явище: вражаюче відео - фото 1

Камери Міжнародної космічної станції зняли рідкісне природне явище, яке називається Ельф. Ролик з'явився на YouTube-каналі Європейського космічного агентства.

На кадрах відео видно, як над поверхнею Землі відбувається спалах світла, після чого вгору пробивається світловий стовп синього кольору. Природне явище називається Ельф. Воно з'являється в грозових хмарах і може досягати великих розмірів в довжину. Сяючі потоки поступово згасають на висоті близько 50 кілометрів.

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Відзначається, що явище зустрічається досить рідко і тривають кілька мілісекунд.

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Джерело: youtube
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