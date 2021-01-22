Камери МКС зняли рідкісне природне явище: вражаюче відео

Камери Міжнародної космічної станції зняли рідкісне природне явище, яке називається Ельф. Ролик з'явився на YouTube-каналі Європейського космічного агентства.

На кадрах відео видно, як над поверхнею Землі відбувається спалах світла, після чого вгору пробивається світловий стовп синього кольору. Природне явище називається Ельф. Воно з'являється в грозових хмарах і може досягати великих розмірів в довжину. Сяючі потоки поступово згасають на висоті близько 50 кілометрів.

І ще: У NASA показали фото "загубленої галактики"

Відзначається, що явище зустрічається досить рідко і тривають кілька мілісекунд.

Читайте також: Одна із планет-супутників Юпітера "посилає" Wi-Fi сигнал