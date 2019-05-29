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Скріншоти iOS 13 розкрили подробиці нової операційної системи
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За тиждень до старту щорічної конференції для розробників WWDC 2019 у мережу потрапили перші скріншоти наступної версії iOS. Ресурс 9to5Mac, посилаючись на власного джерела, показав призначений для користувача інтерфейс, нові функції та додатки iOS 13.
Зовні iOS 13 ніяких кардинальних змін на iPhone не отримає. Тільки нижня панель з обраними додатками стане трохи темнішою.
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Головною же зміною виявиться підтримка довгоочікуваної темної теми. Її можна буде активувати в налаштуваннях або прямо в центрі управління. Новий режим показаний на прикладі додатка "Музика". Видно, що при його активації фон стає повністю чорним. При створенні скріншота він показується не на сірому тлі, а поверх розмитого робочого столу або програми, де знімок був зроблений. На iPad набір інструментів для редагування скріншотів можна буде вільно переміщувати по всьому екрану.
Як і згадувалося раніше, додаток "Нагадування" зазнає серйозних змін в iOS 13, а також з'явиться версія для macOS 10.15. На iPad оновлений додаток "Нагадування" отримає велику бічну панель з пошуком і окремими розділами "Сьогодні", "Заплановано", "Помічна" і "Все".
Додатки Find My Friends і Find My iPhone будуть об'єднані в Find My. Він зможе відображати карту на весь екран з невеликим вікном в кутку, де будуть перераховані сім'я та друзі користувача в одній вкладці і пристрої – в інший. При активації темної теми карта виглядає так само, як "Карти" в macOS з запущеним нічним режимом.
Презентація iOS 13 та інших новинок Apple очікується 3 червня на WWDC 2019.
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