Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Apple знизить ціни на три топові моделі iPhone

  • 11
Вісімка має всі шанси стати найбільш продаваним iPhone у світі - фото 1
Вісімка має всі шанси стати найбільш продаваним iPhone у світі / 9to5Mac

Припинення виробництва iPhone 6 і 6 Plus призведе до здешевлення відразу трьох моделей iPhone, дізналися китайські ритейлери.

Попри те, що фірмові апарати Apple попередніх поколінь тож мають попит серед споживачів по всьому світу, в Купертіно планують ще більше спровокувати їх продаж, щоб компенсувати низьку популярність флагманських моделей.

І ще: Xiaomi Mi Mix 4 може отримати 16 ГБ оперативки та камеру на 64 мегапікселі

Логічно припустити, що після відмови від iPhone 6 і 6 Plus, зміна цін торкнеться iPhone 6s/6s Plus, 7/7 Plus і 8/8 Plus. Зрозуміло, здешевлення відбудеться тільки в ритейлерів, тоді як сама Apple, швидше за все, знижувати ціни не стане.

Найкращий iPhone на 2019 рік

Найбільший приплив споживачів після зниження цін очікується до iPhone 8. Донині цей апарат на всіх ринках вважався відносно дорогим, а тому більшість тих, хто хотіли купити iPhone, але при цьому не були готові витратити багато грошей, вибирали iPhone 7. Тепер саме "вісімка" має всі шанси стати найбільш продаваним iPhone у світі, обійшовши за популярністю навіть свого попередника.

Читайте також: Microsoft оновила графічний редактор Paint: що змінилося

Джерело: inverse
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 283
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 628
Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі
  • 00:05
  • 303
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони