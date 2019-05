Apple знизить ціни на три топові моделі iPhone

Припинення виробництва iPhone 6 і 6 Plus призведе до здешевлення відразу трьох моделей iPhone, дізналися китайські ритейлери.

Попри те, що фірмові апарати Apple попередніх поколінь тож мають попит серед споживачів по всьому світу, в Купертіно планують ще більше спровокувати їх продаж, щоб компенсувати низьку популярність флагманських моделей.

Логічно припустити, що після відмови від iPhone 6 і 6 Plus, зміна цін торкнеться iPhone 6s/6s Plus, 7/7 Plus і 8/8 Plus. Зрозуміло, здешевлення відбудеться тільки в ритейлерів, тоді як сама Apple, швидше за все, знижувати ціни не стане.

Найбільший приплив споживачів після зниження цін очікується до iPhone 8. Донині цей апарат на всіх ринках вважався відносно дорогим, а тому більшість тих, хто хотіли купити iPhone, але при цьому не були готові витратити багато грошей, вибирали iPhone 7. Тепер саме "вісімка" має всі шанси стати найбільш продаваним iPhone у світі, обійшовши за популярністю навіть свого попередника.

