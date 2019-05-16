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iPhone 11R отримає нові кольори корпусу
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Журналіст видання Bloomberg, Mark Gurman, який раніше поділився фотографією макетів нових смартфонів Apple: iPhone 11, iPhone 11 Max і iPhone 11R, розмістив у своєму Twitter фотографію битих корпусів, які за його інформацією демонструють нові кольори бюджетного iPhone 11R 2019 року.
Схоже, що у 2019 році компанія Apple вирішила трохи оновити кольори бюджетних iPhone 11R і зробити їх менш яскравими, ніж у нинішнього iPhone XR. Судячи з фото, iPhone 11R отримає стандартні білий і чорний колір корпусу, а кольорові моделі будуть в більш пастельних тонах: жовтий, пурпурно-лавандовий (замінить синій) і зелений (замінить кораловий). Також очікується поява iPhone 11R (PRODUCT) RED в червоному кольорі.
До слова: Стали відомі характеристики "бюджетного" iPhone 2019
Французький блог iPhonesoft на основі цих кольорів зробив рендери нових iPhone 11R, на яких представив майбутні новинки Apple в можливих нових кольорах.
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