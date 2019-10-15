Сієста і сангрія в Іспанії: все, що потрібно знати туристам про відпочинок у Барселоні

Переховуватися у спекотній Іспанії від осіннього холоду – чудова ідея для мандрівників! Розповідаємо вам, як провести незабутній відпочинок в одному з найкращих туристичних міст Європи – Барселоні. Ми перевірили на собі й підтверджуємо: Барселона неодмінно викраде ваше серце!

Як потрапити у Барселону

Найперше, що потрібно придбати – квитки! Купуйте заздалегідь, адже так можна натрапити на знижки. Якщо ви обираєте квитки за кілька місяців, то вони будуть за дешевим тарифом й ви суттєво зекономите. Рекомендуємо обирати саме літак, адже це найшвидший варіант (до 4 години).

Щоб не було проблем з митним контролем, вивчіть кілька фраз англійською або іспанською. Зазвичай, в Барселоні прикордонники нічого не запитують, проте будьте готові, що вони можуть поцікавитися метою приїзду та іншими нюансами вашої подорожі.

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Перевізників у цей напрям дуже багато, тож все залежать від ваших фінансових можливостей та побажань щодо маршруту. Є багато варіантів перельоту з пересадкою в Польщі. Якщо летітимете з компанією Wizz Air, то скористайтеся лайфхаком і зекономте – станьте учасником Wizz Discount Club. Вартість для 2 пасажирів – 30 євро на рік, а для 6 пасажирів – 60 євро на рік. Якщо ви впевнені, що за рік у вас буде понад 2 подорожі, то сміливо купуйте членство у клубі, адже воно себе окупить.

Наш маршрут перевізником Ryanair: Київ (Бориспіль) – Барселона – Київ (Бориспіль)

Вартість квитків з особи:

Переліт з Борисполя до Барселони – 1075 гривень.

Переліт з Барселони до Борисполя – 3355 гривень.

Додайте ще витрати на електричку, якою потрібно доїхати до аеропорту з Києва: 80 гривень в одну сторону.

Загалом квитки обійшлися у 4430 + 160 гривень.

Де зупинитися в Барселоні

Наступний важливий пункт: оренда приміщення. Готелі, хостели, квартири, підселення до місцевих через сервіс CouchSurfing – варіантів багато.

Можна скористатися сервісами оренди апартаментів – Airbnb або Booking. І цей варіант, насправді, найкращий. Переваги квартири очевидні: можна комфортно ночувати, можна готувати й, звичайно, відсутність сусідів. Ціни та рівень житла є на будь-який смак, тому оберіть те, що вам найбільше до вподоби. Пам'ятайте, що найзручніше орендувати житло неподалік від центру, щоб не витрачати зайві кошти на проїзд.

Після бронювання сконтактуйтеся з власником квартири, аби не виникало проблем із поселенням.

До слова, у Барселоні квартири, зазвичай, маленькі й затишні, тож зверніть на це увагу при виборі житла. Щодо віддаленості району не переживайте, адже метро у Барселоні дуже зручне й ви доїдете у будь-яку локацію без проблем.

Пакуємо речі

Радимо мандрувати з ручною поклажею, адже це дешевше й зручніше. Пам'ятайте, що ручна поклажа має відповідати розмірам, які рекомендовані компаніями-перевізниками. Щоб не доплачувати, переконайтеся, що ваша сумка чи портфель відповідного розміру. А така доплата може вдвічі перевищувати вартість квитка на літак!

Ручна поклажа Ryanair – 40 см х 20 см х 25 см

– 40 см х 20 см х 25 см Ручна поклажа Wizz Air – 40 см х 30 см х 20 см

Додаткові маленькі сумочки не беріть – вас змусять їх покласти в портфель. Для зручності можете взяти з собою екоторбинку, яка не займає багато місця. З нею ви можете гуляти містом, а наплічник залишити в апартаментах.

До слова, якщо ви плануєте влаштувати шопінг у Барселоні, то залишіть трішки місця у багажі.

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Як пересуватися у Барселоні: пішки чи метро?

Аеропорт розташований на околиці міста, тому найзручніший та найдешевший трансфер до Барселони – метро. Їхати до центральної частини міста близько години й, можливо, з пересадкою. Одразу подумайте, як вам краще пересуватися містом, адже Барселона досить велика. Якщо ви плануєте оселитися біля моря і ходити лише на пляж або винайняти житло в центрі та гуляти старим містом, тоді ви будете пересуватися лише пішки.

Якщо ви все ж таки хочете побачити більше, тобі сміливо купуйте квиток Т10. Ціна – 10,20 євро. Цей квиток дає право на 10 поїздок будь-яким транспортом. Придбати можна в автоматі й розрахуватися картою.

Карта метро досить проста і проблем з пересадками не має виникати, адже всюди є вказівники та важлива інформація про напрям та час прибуття. Зазвичай, транспорт не відстає від графіка. Як додатковий варіант, можете орендувати авто чи велосипед. І так, і так буде зручно пересуватися. Все залежить від вашого бюджету. Проте пам'ятайте про платний паркінг та напружений трафік, якщо обрали машину.

Кредитна карта чи готівка?

Не будемо тягнути інтригу – карта! Нею можна розраховуватися всюди: транспорт, кафе, супермаркети, магазини тощо. Головне, заздалегідь уточніть у вашому банку чи карта підтримує конвертацію валюти.

Аби полегшити підрахунки та переведення євро в гривні – множте все на 27.

Ми взагалі не мали з собою готівки й не було жодної незручної ситуації пов'язаної з цим. Єдине місце, де ви не зможете оплатити покупки карткою – вуличні ятки з сувенірами. Але це й на краще, не буде зайвої спокуси скупити пів асортименту. Якщо ви все ж дуже хочете дрібнички на згадку, то можете придбати їх в сувенірних крамницях, де можна розраховуватися карткою.

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Де їсти та з ким пити у Барселоні

Найдешевший варіант – купувати у супермаркетах, магазинах чи ринках і готувати вдома. Це зручно і смачно, адже все завжди свіже, а ціни подекуди навіть менші ніж в Україні.

Економний варіант – заклади зі шведським столом. Є кухні на будь-який смак: китайські, італійські, середземноморські тощо. Плюс цих закладів у тому, що при вході ви сплачуєте у середньому 10-15 євро і можете їсти скільки завгодно. Вигідно ходити у ресторани такого формату, які подають морепродукти.

Купувати у вуличних ятках не варто, адже ціни там досить високі: молочний коктейль – 6 євро, бельгійські вафлі – 8 євро тощо.

Не оминайте увагою місцеві бари, як називають їх іспанці. Це невеликі кафе у спальних районах. Якість там пристойна, а ціни нормальні. Якщо у центрі кава коштує 4 євро, то у цих барах – 1 євро. Тут є не тільки пиво, а повноцінне меню з наїдками. Місцеві тут часті відвідувачі: п'ють ранкову каву та дивляться футбол ввечері.

Встигнути все і навіть більше: як спланувати маршрут Одразу радимо скласти попередній маршрут вашої мандрівки Барселоною або хоча б скласти список місць, які ви хочете відвідати. У цьому місті є занадто багато локацій, які варто побачити! Є пам'ятки, на огляд яких потрібно виділити мінімум 3 години, а з дорогою на все разом – півдня. Також є атракції, вхід у які обмежений у часі. Неприємним сюрпризом для вас може стати ціна за вхід. У різних музеях, фортецях, парках тощо вона коливається у середньому від 4 до 50 євро. Звичайно, є й безкоштовні локації. Дізнайтеся заздалегідь про робочі години та ціну – більшість пам'яток мають сайти з актуальною інформацією. Корисний лайфхак! Відмітьте на карті всі бажані пам'ятки.

Потім згрупуйте їх за розташуванням – обирайте ті, які найближче одна до одної.

Проте звертайте увагу на робочі години.

Не плануйте відвідати занадто багато, адже можете не встигнути все побачити й тільки втомитеся від постійного поспіху.

Не забувайте про транспорт та зупинки. Хоча за таким принципом найкраще будувати піші маршрути. Як ходити по музеях Барселони безкоштовно Знову ж таки – не забувайте гуглити! У Барселоні деякі атракції можна відвідати безкоштовно, якщо знати, коли день відкритих дверей. Музей Пікассо відкритий для всіх відвідувачів у першу неділю місяця після 15:00. Національний музей мистецтва Каталонії безкоштовно пускає любителів естетики щосуботи після 15:00 та у першу неділю місяця. За вхід у парк Ґуель можна не платити 10 євро, якщо прийти до центрального входу з 6:30 до 7:45 ранку. Контролери пропустять вас безкоштовно. Сади Марагаля (Jardins de Joan Maragall) відчинені лише у суботу та неділю з 10:00 до 15:00. На оглядовий майданчик на даху торгового центру Arenas de Barcelona (колишнє приміщення для проведення кориди) не обов'язково підійматися за 4 євро ліфтом, який ви побачите перед головним входом. Просто зайдіть всередину торгового центру й підніміться ескалаторами. Собор святого хреста та святої Євлалії за адресою Pla de la Seu – це кафедральний собор Барселони. Безкоштовно можна відвідати з 8:00 до 12:45 і з 17:15 до 19:00. Вам доведеться відстояти чергу, щоб охоронці переконалися, що ви нічого незаконного з собою не проносити. Також вони звернуть увагу, якщо ви вдягнені не належним чином. У вас мають бути покриті плечі та стегна, тканина не має бути занадто прозорою. Собор Санта-Марія-Дель-Мар за адресою Plaça de Santa Maria 1 безкоштовно можна відвідати з 9:00 до 13:00 або з 17:00 до 20:00. Музей історії Барселони – безкоштовно в першу неділю місяця протягом дня, а також в інші неділі місяція з 15:00 до 20:00. Парк лабіринтів Орти – гарний зелений комплекс з фонтанами, статуями, зонами для пікніка і головною атракцією – лабіринтом у центрі. Безкоштовно парк можна відвідати в понеділок та середу. Лежати на пляжі, наче місцевий Барселонета – район пляжів та набережної – дуже чиста, обладнена туалетама, кабінками для переодягання та душами. Ці пляжі дуже популярні, тож ви можете не знайти вільного місця. Також, якщо у вас є певні упередження щодо поведінки та самовираження інших людей, тоді вам може бути не дуже тут комфортно. Барселонета – райог вільний від усіх упереджень, адже тут місцеві та туристи роблять усе, що їм до вподоби, й нікого не сормляться: засмагають топлес, демонструють свої романтичні стосунки, розважаються тощо. Якщо ви хочете відпочити на менш людних пляжах, тоді оминається Барселонету, адже тут весело та гамірно. Пам'ятайте про безпечні години для засмагання, адже більшість пляжів не має шезлонгів та парасольок. Найкраще не смажитися під сонце з 12:00 до 17:00, адже це найспекотніший час доби у Барселоні. Вперед і вгору: девіз піших прогулянок Барселоною Ходити пішки в Барселоні доведеться багато та далеко. Центральна частина міста полога, але у інших районах пам'ятки розташовані, зазвичай, на схилах, до яких потрібно підійматися. Для людей, яким важко долати високі підйоми та багато сходинок, є вуличні ескалатори, але така цікавинка передбачена не всюди. Щоб піші прогулянки були приємніші, у місті на кожному кроці є фонтанчики з питною водою та лавочки. Ви завжди можете зупинитися відпочити та перевести дихання. Особливо ця інформація корисна, якщо ви планує йти в парк Ґуель, до лабіринтів Орти, на гору Тібідабо, у фортецю Монжуїк або в сади Марагаля. Важкий підйом вартий того, щоб побачити Барселону з висоти пташиного польоту. Багато путівників радять піднятися на верх торгового центру El Corte Inglés за адресою Plaça de Catalunya 14. Ніби-то тут є чудовий оглядовий майданчик. Насправді на останньому поверсі є лише ресторан з панорамними вікнами. Якщо ви не плануєте тут їсти, тоді не радимо навіть йти сюди, адже ви нічого не побачте. Як побачити місто Гауді очима митця Усі будинки, які спроектував архітектор Гауді, платні для відвідувачів. Але це, звичайно, стосується лише внутрішнього оздоблення. Помилуватися творіннями генія можно й зовні. За великим бажанням ви можете витратити гроші на вхід, адже це не лише гарний інтер'єр, але й цікаві експозиції: маловідома та захоплива інформація, мультимедійні борди зі старими фотографіями та документами, тематичні короткометражки та проекторі. Також ви можете звернутися до музейних працівників, які зможуть відповісти на питання, які вас цікавлять. Храм Святого Сімейства (Sagrada Familia) Парк Ґуель (Park Güell) Будинок-музей Гауді (адреса: Carretera del Carmel 23A) Будинок Вісенс (Casa Vicens) Будинок Міла (Casa Milà, La Pedrera) Будинок Бальо (Casa Batlló) Будинок Кальвет (Casa Calvet) Палац Ґуель (Palau Guell) Вежа Бельєсгуард (Torre Bellesguard) Локації у Барселоні, які дарма оминають туристи

Ми підготували для вас 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи, але їх варто відвідати. Детальніше читайте тут. Парк Цитаделі Набережна біля пам'ятника Колубма Оглядовий майданчик біля фортеці Монжуїк Парк біля Національного музею мистецтва Каталонії Музей науки CosmoCaixa Холм трьох хрестів у парку Ґуель Найкращий пляж для місцевих Passeig Maritim

Тріумфальна арка (Passeig de Lluís Companys)

Виглядає, як усі інші тріумфальні арки. Все одно гарна!

Міст вздохів (Carrer del Bisbe) та Готичний квартал

Якщо ви не гуляли цим кварталом, то вважайте, що не були в Барселоні.

Ринок Бокерія (La Rambla, 91)

Подивитися на ринок рекомендуємо усім, адже гарна викладка та різноманіття свіжих та екзотичних продуктів потішить око кожного туриста. Тим, хто економить, не радимо купувати тутешні смаколики, адже ціни досить завищені.

Равальський кіт (Rambla del Raval, 14)

Насправді ця пам'ятка необгрунтовано популярна, але можете подивитися на цього кота, якщо вам по дорозі. Спеціально йти до нього не рекомендуємо.

Статуя Колумба, вихід до моря (La Rambla, 1)

Деякі туристи навіть оплачують підйом на статую, щоб оглянути всю прекрасну Барселону зверху.

Площа Каталонії та Площа Іспанії

Ці площі з їхніми статуями та фонтанами дуже гарні. Важко повірити, що це лише кільце, яке бере участь у дорожному русі.

Тібідабо та Храм Святого Серця (Cumbre del Tibidabo)

Важливо знати, як дістатися на Тібідабо! Від площі Каталонії спуститися в метро, ​​придбати карту Т-10. Цей квиток дає право протягом 1,5 годин з початку кожної з поїздок пересідати на різні види транспорту. Далі від станції метро площа Каталонії виберіть лінію S1 і їдьте 6 зупинок до станції Baixador de Vallvidrera. Підніміться в місто і всього за хвилину дійдете до зупинки автобуса №118. Три зупинки (8 хвилин) і ви опинитеся на pl de Vallvidrera. Перейдіть до місця, де зупиняється автобус № 111. Через 10 зупинок (12 хвилин) ви на площі Tibidabo. Якщо встигнете, зробити всі ці пересадки за годину, то дорога до Тибидабо обійдеться вам всього в 1 євро. Цей варіант заощадить вам 8 євро на людину за фунікулер. Тим більше, що на зворотному шляху ви з'їдете на іншому фунікулері, який належить системі метрополітену – всього за 1 євро. Назад на автобусі та фунікулері за 1 євро.

4 євро коштує піднятися ліфтом на гору. Не радимо цього робити, якщо ви боїтеся висоти – 541'80 метрів над рівнем моря. Ще можете поставити електронну свічку.

Співаючі фонтани (Plaça de Carles Buïgas, 1)

Попередньо дізнайтеся, коли вони працюють. Розклад ТУТ.

Парк гігантських кактусів (Mossen Costs i Llobera Garden, Ctra. de Miramar, 38)

Для любителів природи та екзотичних рослин – ідеальне місце.

Забери частинку Іспанії з собою

Коли купуєте сувеніри, врахуйте, як ви будете їх перевозити назад. Важливо, щоб це помістилося у ваш багаж та це можна було перевозити у літаку. На противагу магнітикам, можете обрати цікавіші сувеніри: хенд-мейд вироби, листівки, книги тощо. Кожен музей пропонує свою оригінальну продукцію для туристів.

Барселона викраде ваше серце Ми переконані, що це місто підкорить вас. Барселона не схожа на сіру Європу. Тут яскраво та затишно! Тут вільно дихається серед химерної та прекрасної архітектури, ритм життя інший. Це місто з унікальною харизмою, яке підлаштовується під твій настрій. Ви можете отримати все, що вам захочеться: з одного боку гори, з іншого – море, старі квартали та сучасне мистецтво. Культурна програма музеями, екскурсії, нічне життя міста, прогулянки парками, морські круїзи, шопінг, гастрономічний тур ресторанами, бюджетні мандри, подорож на широку ногу – обирайте! Валентина Рущак, Радіо МАКСИМУМ Читайте також: Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі