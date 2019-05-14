Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде

Якщо ви плануєте відпустку, але не хочете тіснитися на пляжі, в ресторані готелю або узагалі відчувати себе в мурашнику – вибирайте міжсезоння. Саме в цей період можна і повноцінно відпочити, і зекономити чималу суму. Розповідаємо вам, чому варто побачити античний Сіде та чим себе зайняти.

Передовсім, потрібно визначитися з тим, куди ви збираєтесь полетіти/поїхати. Ми цьогоріч вирішили вирватися до Туреччини, бо: тепліше, ніж у нас, приємне цінотворення, є що подивитися, якщо немає бажання цілими днями зависати біля готелю або на пляжі. Зокрема, ми зупинилися на варіанті Сіде.

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Покупка квитків

Якщо ви раніше ходили до турагенцій, то наполегливо рекомендую про них забути. По-перше, є низка сайтів, які генерують ті ж пропозиції, але за нижчу ціну, по-друге, вам не потрібно витрачати свій час на поїздку з пункту А до пункту Б, по-третє, ви самостійно обираєте собі і готель і дату без поспіху, що дозволяє вам максимально сконструювати модель відпочинку, яка підійде саме вам.

Порада #1! Використовуйте цей сайт, аби дізнатися, чи є на літаку місця. Так, саме відсутність квитка на літак може неабияк попсувати ваш настрій і можливість полетіти кудись у теплі краї!

Зелені стрілочки – достатньо місць, жовті – мало, червоні – немає місць у літаку:

Пакуємо рюкзаки!

Так, ви все правильно прочитали. Цього разу у подорож ми взяли по рюкзаку, а не валізу, бо – страшні панікери. Насправді, щоразу, коли я літав на море, у мене було переживання, чи долетить до пункту призначення моя валіза, чи не поламають її "турботливі" працівники аеропорту (низка історій друзів просто надихає). Саме тому ви прийняли рішення цього разу вирушати в подорож з наплічниками, які спокійно можна брати з собою як ручну поклажу.

Порада #2! Якщо ви не вельми активно подорожуєте літаком, то не забувайте про те, що у ручну поклажу не можна класти будь-яку рідину об'ємом понад 100 мл. Це означає, що навіть сонцезахисний спрей пронести на борт не вийде.

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Обмінюємо валюту

Рекомендуємо потурбуватися про обмін валют в Україні. Зокрема, краще ваші гривні конвертувати у євро. Принаймні, у Сіде добре й активно ходить саме ця валюта (воно й не дивно, адже туди щорічно прилітає тьма німців). До слова, різниця між євро та доларом складає майже одну ліру (дурниця, але приємно, якщо ви плануєте добряче витрачатися за межами готелю). Не забувайте також про дрібні долари (для чайових та інших витрат). Частину грошей на місці варто конвертувати у ліри, аби оплатити, до прикладу, проїзд у громадському транспорті (1 євро там прирівнюється до 3,5 ліри, хоч курс – 6,9 ліри).

Порада #3! Не забудьте прихопити з собою кредитну картку. До прикладу, не всюди ходить мультивалюта, але є можливість розрахуватися карткою.

Додатковий маршрут

Якщо ви плануєте не зовсім лінивий відпочинок – вам потрібно потурбуватися про наявність офлайн-карти (MAPS.ME), а також скласти собі перелік місць, які хочете побачити. Така підготовка заздалегідь буде дуже корисною, адже турецький інтернет вас не потішить швидкістю та стабільністю. Суб'єктивно, інтернет в Україні мало того, що шалено дешевий, так ще й надзвичайно швидкий.

Сформований маршрут допоможе вам визначитися з сумою, яку потрібно мати з собою. Мова йде про додаткові виїзні екскурсії, які, до слова, у Туреччині коштують чимало. Воно й не дивно, адже паливо у них вартує майже одне євро за літр.

Що подивитися у Сіде?

Насправді, атракції у цьому місті можна поділити на безкоштовні та на платні. Почнемо з того, за що не потрібно зовсім нічого платити.

Античне Сіде. Це справжнісіньке місто в місті, і якщо вам надзвичайно подобаються Античні часи – наполегливо рекомендую прогулюватися цим комплексом. Тим паче, що саме через нього проходить чи не найкоротший шлях до пляжу. Поєднуємо приємне з корисним.

Міський пляж. Не менш красивим у Сіде є й пляж, який з однієї сторони огорнутий скелями. Відчуваєш максимальне єднання з природою та історією.

На цьому халявні атракції в Сіде закінчилися. За інше потрібно платити.

Амфітеатр у Сіде. Історики свідчать, що будівлю спорудили у 2 столітті нашої ери. Ну що ж, сказаному вірити. Вхід коштує 30 лір (майже 5 євро).

Водоспад Манавгат. Мабуть, місце, яке є найбільшим розчаруванням. І хоч вхід усього 6 лір, але всередині ж то зовсім нічого робити. Ну, гаразд. Глянули на поріг, через який протікає річка. От і все. Решта території – ресторації та кафешки, а також сувенірні магазини, орієнтовані на те, щоб ви потратили гроші.

Водоспад Манавгат, який не вартий уваги

Порада #4! Перед самим входом до водоспаду за метрів 200 зліва буде вихід до річки. Нею можна помилуватися абсолютно безкоштовно. Виглядає не так видовищно, але немає ані туристів, які заважають насолоджуватися красою, ані продавців, які весь час щось пропонують.

Решта атракцій розташовані за межами Сіде, і вони потребують чималих вкладень коштів.

Памуккале. Надзвичайно красивий природний заповідник, який вразить. Поїздка туди займе кілька годин, тому їх потрібно виділити зі свого часу. А їхати варто саме у міжсезоння, коли не надто багато людей і є можливість насолодитися краєвидами. Обійдеться подорож у 55 доларів.

Зелений каньйон. Ще одне мальовниче та неймовірне місце біля Сіде. Екскурсія включає понад годинну прогулянку на яхті, що дозволить вам побачити всю природну велич. За це потрібно буде відати 45 доларів.

Також можна вибратися на рафтинг або сафарі на баггі. Такі атракції дешевші й ідеально підійдуть для фанатів екстремального відпочинку.

Крім того, наполегливо рекомендую сходити на хамам. Це цілий комплекс, який включає і сауну, і соляну кімнату, і парну, і масаж піною, а також звичайний класичний розслабляючий масаж. Кажуть, якщо сходити на цю процедуру, засмага лягатиме рівніше та довше залишатиметься на вашій шкірі. Ну, перевіримо ;)

Не проводьте цілісінькі дні, лежачи біля басейну на території готелю. Відкривайте для себе нові місця, робіть сотні фотографій і не забувайте, що відпустку потрібно провести так, аби після неї не було бажання взяти ще одну ;) Радіо МАКСИМУМ бажає вам ідеального відпочинку. Насолоджуйтесь кожною миттю та отримуйте якомога більше позитивних емоцій, які надихнуть вас на нові звершення.

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Лазур Назарій