На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Спекотна Барселона: 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи
-
- 48
Місто митця Гауді зустрічає туристів найвидатнішими пам'ятками архітектури, від яких перехоплює подих. Барселона не тільки естетична, але й колоритна та простора. Пропонуємо вашій увазі підбірку місць, які обов'язково потрібно відвідати мандрівникам.
Парк Ґуель, будинки авторства архітектора Гауді, Тріумфальна арка, фортеця Монжуїк та інші відомі споруди Барселони, безсумнівно, заслуговують вашої уваги. Проте, якщо у вас обмаль часу або, навпаки, ви вже були у всіх цих історичних локаціях, слідуйте нашим порадам та відвідайте менш відомі, але не менш мальовничі пам'ятки. Ви залишитеся задоволеними!
І ще: Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів
Парк Цитаделі
Барселона особлива тим, що тут можна дихати на повні груди й насолоджуватися поєднанням прекрасної архітектури та унікальної природи. Попри те, що туристи, зазвичай, ходять на екскурсії музеями та помпезними спорудами, у Барселоні потрібно виділити час, щоб сповна отримати задоволення від парків – просторих, гарних, зручних, квітучих, з фонтанами, озерами та місцями для пікніка, з красивими статуями та щасливими відвідувачами.
Парк Цитаделі теж такий, але має й додатковий бонус – розташування. До цього парку легко дійти з пляжів Барселонети та району Рібера. А від Рібери й Готичний квартал близько. Довкола парку Цитаделі є зоопарк Барселони, будинок трьох драконів та Парламент Каталонії.
Вхід безкоштовний. Це чудове місце для відпочинку: можна влаштувати пікнік на траві, просто сидіти на лавочці та спостерігати за качками, плавати на човні штучним озером тощо. Обов'язково зблизька подивіться на каскадний фонтан з центральною статуєю Аврори. До цієї роботи доклав свою руку Гауді, коли був студентом.
Набережна біля пам'ятника Колумбу
Серед туристів популярний район Барселонета з пляжами та ресторанами, але ми рекомендуємо вам відпочити на вулиці Рамбла де Мар. Якщо ви не плануєте купатися, а просто прогулюєтеся містом, то обов'язково завітайте сюди. Затишна набережна з гарним краєвидом на пам'ятник Колумбу, стоянкою катерів та торгово-відпочинковою зоною Маремагнум сподобається вам.
Оглядовий майданчик "Мірадор дель Алькальде" біля фортеці Монжуїк
Підйом до фортеці Монжуїк канатною дорогою коштує 12,50 євро у дві сторони, а вхід на територію від 7 євро. Досить недешеве задоволення. Якщо ви прагнете зекономити, то найкращим рішенням буде піша прогулянка до фортеці, адже по дорозі ви можете зупинитися у парку Мірадор дель Алькальде. Цей оглядовий майданчик відкриває панораму морського порту. Одразу попереджаємо, що маршрут прокладено в гору, тому озбройтеся зручним взуттям та водою.
Національний музей мистецтва Каталонії
Вхід у Національний музей мистецтва Каталонії щосуботи після 15:00 безкоштовний.
Якщо ви не фанат мистецтва й картини не викликають у вас жодних емоцій – не проблема! Вас все одно варто відвідати це місце. Можете не заходити всередину, а насолодитися красою довкола.
Від площі Іспанії до музею веде широка та довга алея зі сходами, фонтанами та відпочинковими зонами. Для тих, кому підйом дається важко, є ескалатори. Біля входу в музей можна подивитися на Барселону з висоти пташиного польоту. А неподалік розташовані сади Марагаля, які теж варті уваги. Вони відчинені у суботу та неділю з 10:00 до 15:00.
Музей науки CosmoCaixa
Якщо ви подорожуєте з дітьми, то ви зобов'язані відвідати КосмоКайшу. Якщо ви подорожуєте самі, то теж не оминайте музей науки. Вхід – 5 євро. І ця ціна виявиться навіть замаленькою після того, як ви побачите усі експозиції.
Це минуле, теперішнє, майбутнє та вічне у стінах однієї будівлі. Відвідувачі зможуть пізнати те, як розвивався наш свій і які є перспективи надалі. Тут не тільки дозволено рухати експонати, це всіляко заохочується! На площі 45 000 квадратних метрів є два планетарії, акваріум, незліченна кількість пізнавальних стендів, інтерактивних моніторів та знарядь для експериментів. На "Геологічній стіні" можна побачити, як протікають різні процеси в надрах землі. "Затоплений ліс" познайомить відвідувачів з флорою і фауною джунглів. Можна не тільки подивитися на різних представників, але й послухати їхню мову. Фізичні та хімічні експерименти у дії: маятник Фуко, броунівський рух частинок, поширення звукових хвиль тощо.
Виділіть мінімум 5 годин на відвідування цього музею. На території є кафетерій з помірними цінами.
Холм трьох хрестів у парку Ґуель
Це не тільки споруда авторства Гауді, але й оглядовий майданчик на території парку Ґуель. Звідси видно навіть гору Тібідабо. Примітно те, що ця територія безкоштовна й нею не менш приємно гуляти, ніж платною ділянкою парку Ґуель. До речі, щоб не платити за вхідний квиток на огороджену територію, потрібно лише зайти з 6:30 до 7:45! Це лайфхак для ранніх пташок.
Найкращий пляж для місцевих
Місцеві пляжі багатолюдні та гамірні, а цей відвідують лише місцеві. Просто туристи не знають про нього. Найкраще добиратися сюди машиною. Цей пляж вважається найчистішим в Барселоні. І це дійсно правда, адже вам доведеться добряче пошукати сміття – щоранку пісок ретельно просіюють. Якщо ви хочете відпочити, засмагати, плавати, тоді для вас це ідеальний варіант. Якщо вам до душі розваги та галаслива набережна з ресторанчиками на кожному кроці, тоді їдьте на Барселонету.
Усі фото: Рущак Валентина
До теми: Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
-
16:05Привітання сестрі з днем народження: картинки, вірші, смс і проза
-
15:56Модель Victoria's Secret зваблює Instagram фото в білизні (18+)
-
15:49Чи втомлюється мозок під час фізичних тренувань?
-
15:29Фотограф показав ритм життя в метро Японії: яскраві кадри
-
15:14Леді Гага звинуватила Бредлі Купера у розбитому серці
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:00Жарти про вчителів: гуморески, смішні вислови і прикольні привітання
-
14:52Медики пояснили, чому варто їсти мед кожен день
-
14:35Реальний хіт: виступ Грети Тунберг став треком у стилі death metal
-
14:17Модні чоловічі образи на осінь 2019: 15 стильних ідей у фото
-
13:50Відома фітоняшка показала звабливі форми у білизні (18+)
-
13:22Всього 4 дні: названа поширена причина набору ваги
-
12:50Ячмінь на оці: причини, симптоми, лікування та профілактика хвороби
-
12:29Брітні Спірс у крихітному топі розкритикували фанати: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:00Спекотна Барселона: 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи
-
11:55Дієтологи назвали хліб, який можна їсти на дієтах
-
11:33Студент, який розважається на парах, став зіркою мережі: відео
-
11:15Варення з винограду на зиму: рецепти для білих і темних сортів з фото
-
10:53Еко-готель у Норвегії, про який мріють туристи: яскраві фото
-
10:29Кінь БоДжек: трейлер фінального сезону серіалу для дорослих
-
09:55Цими продуктами не можна снідати
-
09:31Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала фанатів відвертим купальником (фото)
-
08:53Науковці зняли момент, в якому чорна діра розриває зірку: відео
-
08:32Mercedes створила нову сучасну модель з 120-річного авто: фото
-
14:17Модні чоловічі образи на осінь 2019: 15 стильних ідей у фото
-
12:00Спекотна Барселона: 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи
-
08:15Погода в Україні 28 вересня: прийде відчутне потепління
- 27 вересня
-
21:28ТОП коротких серіалів, які можна подивитися на одному диханні
-
18:00Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото
-
16:31alyona alyona – Завтра: дивіться новий кліп, який качає
-
13:37Тест: Наскільки ти вмілий користувач Google?
-
10:28Нові рок-пісні: плейлист драйвової музики для твого настрою
-
07:15Погода 27 вересня в Україні: потепління та грози
- 26 вересня
-
21:45Експерти розповіли, чим же корисний секс за графіком
-
18:21Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
-
15:50На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient
-
13:39Додаток Gradient підкорив мережу: дізнайся, на яку зірку ти схожий найбільше
-
12:40Таємниці у багажнику: 5 цікавих книг осені, які ви прочитаєте на одному подиху
-
10:28Популярна музика вересня: плейлист нових пісень за тиждень
-
07:59У Китаї побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри
- 25 вересня
-
22:52Яке порно дивляться на Android та iOS: цікаве дослідження
-
20:40Жан Беленюк назвав умову, за якої він готовий скласти депутатський мандат
-
18:51Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
-
17:45Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови
-
14:47Осінній призов 2019 в Україні: що треба знати призовникам в армію
-
13:15Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
-
10:55The Hardkiss – Жива: вийшов новий кліп, у якому Саніна перетворилась на вампірку
-
09:50Українці отримали безвіз з ще однією південноамериканською країною
-
07:18Погода в Україні 25 вересня: у західних областях дощитиме