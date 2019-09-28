Спекотна Барселона: 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи

Місто митця Гауді зустрічає туристів найвидатнішими пам'ятками архітектури, від яких перехоплює подих. Барселона не тільки естетична, але й колоритна та простора. Пропонуємо вашій увазі підбірку місць, які обов'язково потрібно відвідати мандрівникам.

Парк Ґуель, будинки авторства архітектора Гауді, Тріумфальна арка, фортеця Монжуїк та інші відомі споруди Барселони, безсумнівно, заслуговують вашої уваги. Проте, якщо у вас обмаль часу або, навпаки, ви вже були у всіх цих історичних локаціях, слідуйте нашим порадам та відвідайте менш відомі, але не менш мальовничі пам'ятки. Ви залишитеся задоволеними!

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Парк Цитаделі

Барселона особлива тим, що тут можна дихати на повні груди й насолоджуватися поєднанням прекрасної архітектури та унікальної природи. Попри те, що туристи, зазвичай, ходять на екскурсії музеями та помпезними спорудами, у Барселоні потрібно виділити час, щоб сповна отримати задоволення від парків – просторих, гарних, зручних, квітучих, з фонтанами, озерами та місцями для пікніка, з красивими статуями та щасливими відвідувачами.

Парк Цитаделі теж такий, але має й додатковий бонус – розташування. До цього парку легко дійти з пляжів Барселонети та району Рібера. А від Рібери й Готичний квартал близько. Довкола парку Цитаделі є зоопарк Барселони, будинок трьох драконів та Парламент Каталонії.

Вхід безкоштовний. Це чудове місце для відпочинку: можна влаштувати пікнік на траві, просто сидіти на лавочці та спостерігати за качками, плавати на човні штучним озером тощо. Обов'язково зблизька подивіться на каскадний фонтан з центральною статуєю Аврори. До цієї роботи доклав свою руку Гауді, коли був студентом.

Набережна біля пам'ятника Колумбу

Серед туристів популярний район Барселонета з пляжами та ресторанами, але ми рекомендуємо вам відпочити на вулиці Рамбла де Мар. Якщо ви не плануєте купатися, а просто прогулюєтеся містом, то обов'язково завітайте сюди. Затишна набережна з гарним краєвидом на пам'ятник Колумбу, стоянкою катерів та торгово-відпочинковою зоною Маремагнум сподобається вам.

Оглядовий майданчик "Мірадор дель Алькальде" біля фортеці Монжуїк

Підйом до фортеці Монжуїк канатною дорогою коштує 12,50 євро у дві сторони, а вхід на територію від 7 євро. Досить недешеве задоволення. Якщо ви прагнете зекономити, то найкращим рішенням буде піша прогулянка до фортеці, адже по дорозі ви можете зупинитися у парку Мірадор дель Алькальде. Цей оглядовий майданчик відкриває панораму морського порту. Одразу попереджаємо, що маршрут прокладено в гору, тому озбройтеся зручним взуттям та водою.

Національний музей мистецтва Каталонії

Вхід у Національний музей мистецтва Каталонії щосуботи після 15:00 безкоштовний.

Якщо ви не фанат мистецтва й картини не викликають у вас жодних емоцій – не проблема! Вас все одно варто відвідати це місце. Можете не заходити всередину, а насолодитися красою довкола.

Від площі Іспанії до музею веде широка та довга алея зі сходами, фонтанами та відпочинковими зонами. Для тих, кому підйом дається важко, є ескалатори. Біля входу в музей можна подивитися на Барселону з висоти пташиного польоту. А неподалік розташовані сади Марагаля, які теж варті уваги. Вони відчинені у суботу та неділю з 10:00 до 15:00.

Музей науки CosmoCaixa

Якщо ви подорожуєте з дітьми, то ви зобов'язані відвідати КосмоКайшу. Якщо ви подорожуєте самі, то теж не оминайте музей науки. Вхід – 5 євро. І ця ціна виявиться навіть замаленькою після того, як ви побачите усі експозиції.

Це минуле, теперішнє, майбутнє та вічне у стінах однієї будівлі. Відвідувачі зможуть пізнати те, як розвивався наш свій і які є перспективи надалі. Тут не тільки дозволено рухати експонати, це всіляко заохочується! На площі 45 000 квадратних метрів є два планетарії, акваріум, незліченна кількість пізнавальних стендів, інтерактивних моніторів та знарядь для експериментів. На "Геологічній стіні" можна побачити, як протікають різні процеси в надрах землі. "Затоплений ліс" познайомить відвідувачів з флорою і фауною джунглів. Можна не тільки подивитися на різних представників, але й послухати їхню мову. Фізичні та хімічні експерименти у дії: маятник Фуко, броунівський рух частинок, поширення звукових хвиль тощо.

Виділіть мінімум 5 годин на відвідування цього музею. На території є кафетерій з помірними цінами.

Холм трьох хрестів у парку Ґуель

Це не тільки споруда авторства Гауді, але й оглядовий майданчик на території парку Ґуель. Звідси видно навіть гору Тібідабо. Примітно те, що ця територія безкоштовна й нею не менш приємно гуляти, ніж платною ділянкою парку Ґуель. До речі, щоб не платити за вхідний квиток на огороджену територію, потрібно лише зайти з 6:30 до 7:45! Це лайфхак для ранніх пташок.

Найкращий пляж для місцевих

Місцеві пляжі багатолюдні та гамірні, а цей відвідують лише місцеві. Просто туристи не знають про нього. Найкраще добиратися сюди машиною. Цей пляж вважається найчистішим в Барселоні. І це дійсно правда, адже вам доведеться добряче пошукати сміття – щоранку пісок ретельно просіюють. Якщо ви хочете відпочити, засмагати, плавати, тоді для вас це ідеальний варіант. Якщо вам до душі розваги та галаслива набережна з ресторанчиками на кожному кроці, тоді їдьте на Барселонету.

Усі фото: Рущак Валентина

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